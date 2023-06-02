Галкину отказали в снятии статуса иноагента Замоскворецкий суд отказался снимать с Галкина статус иноагента

Фото: Anton Gyngazov/Global Look Press

Максим Галкин

Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск артиста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к Минюсту с требованием лишить его статуса иноагента. Суд доказал, что Галкин негативно высказывался о проведении военной операции на Украине, а также находился под иностранным влиянием, передает ТАСС.

В удовлетворении исковых требований отказать, — огласил решение судья.

Как заявил на заседании представитель артиста, Галкин не является политическим деятелем и все его высказывания следует определять как сатиру. Также защитник музыканта подчеркнул, что его выступления в других странах нельзя отнести к финансированию иностранными источниками.

В свою очередь сотрудник Минюста заявил, что анализ выступлений Галкина выявил его политическую деятельность. По версии ведомства, артист находится под постоянным иностранным влиянием.

Ранее суд отклонил иск блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к Минюсту с требованием лишить его статуса иноагента. Блогер был признан иноагентом в марте 2023 года. Суд доказал, что тот распространял материалы других иноагентов, критиковал проведение СВО, а также получал финансирование от иностранных источников.