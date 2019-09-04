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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинству женщин (69%) нравятся гладковыбритые мужчины. Однако небритыми сейчас ходят почти треть представителей сильной половины человечества, причём по большей части из-за своей лени.

Те, кто носят бороду, делают это чаще всего потому, что им лень бриться (35%), — сообщили во ВЦИОМе. С бородой чувствуют себя привлекательнее 16% мужчин, старше и солиднее — 10%....