Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Народный артист РСФСР Валентин Гафт частично парализован после инсульта. Он проходит реабилитацию.

Врачи оценивают состояние 83-летнего артиста как тяжёлое. Возможно, ему потребуется операция, сообщает РЕН ТВ.

В конце июля актёр самостоятельно обратился в одну из московских клиник из-за резкого ухудшения здоровья. Состояние Гафта вызвало опасения врачей, и его госпитализировали в реанимацию, где он и перенёс инсульт. Это произошло 7 августа. Позднее его супруга актриса Ольга Остроумова опровергла сообщения о смерти артиста, писал News.ru.

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