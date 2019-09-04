Народный артист РСФСР Валентин Гафт частично парализован после инсульта. Он проходит реабилитацию.
Врачи оценивают состояние 83-летнего артиста как тяжёлое. Возможно, ему потребуется операция, сообщает РЕН ТВ.
В конце июля актёр самостоятельно обратился в одну из московских клиник из-за резкого ухудшения здоровья. Состояние Гафта вызвало опасения врачей, и его госпитализировали в реанимацию, где он и перенёс инсульт. Это произошло 7 августа. Позднее его супруга актриса Ольга Остроумова опровергла сообщения о смерти артиста, писал News.ru.