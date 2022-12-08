Двоих жителей Севастополя арестовали за шпионаж в пользу СБУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двух жителей Севастополя, придававших СБУ данные о российских военных объектах, арестовали по делу о госизмене, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ФСБ. По данным спецслужб, агенты из Украины завербовали одного из задержанных еще в 2016 году. После начала спецоперации он передавал данные о расположении объектов российского Министерства обороны за денежное вознаграждение.

В результате проведения комплекса контрразведывательных мероприятий пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины, — сказано тексте релиза.

Летом 2022 года задержанный привлек к шпионажу своего приятеля. Последний передавал Киеву данные об объектах ФСБ с помощью мессенджера WhatsApp.

Шпионов обвинили в госизмене, против них возбудили уголовные дела. Ленинский районный суд Севастополя уже заключил их под стражу сроком на два месяца.

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