https://static.news.ru/photo/48e7fa14-c00b-11e9-9f44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пограничная служба ФСБ России впервые за 20 лет опубликовала данные о трудовых мигрантах, приехавших в Россию на заработки. Только в первые шесть месяцев 2019 года с такой целью в страну въехали 2,4 млн иностранных граждан.

Самое большое число мигрантов — 918 тысяч человек — прибыло из Узбекистана, из Таджикистана приехали 523,9 тысячи человек. На третьем месте по количеству въехавших иностранцев — Киргизия. Заработать денег в Россию приехали 265 тысяч граждан этой страны.

Как отметила завлабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских, интерпретировать эти данные следует с осторожностью. При сборе статистики о въезде иностранцев ФСБ учитывала также тех, кто живёт в приграничной зоне и часто ездит туда и обратно. Каждая их поездка будет учтена как новая попытка въезда, отмечает « Политика Сегодня ».

Ранее News.ru писал, что количество мигрантов, приехавших в Россию в начале 2019 года, обновило 10-летний максимум. В январе — апреле в страну прибыли 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек.