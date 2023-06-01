ФСБ рассекретила документы об эксплуатации Третьим рейхом советских детей

Фото: Deutsche Fotothek/dpa-Zentralbild/Global Look Press

ФСБ России опубликовала на своем сайте документы об использовании Третьим рейхом труда пленных советских детей и подростков на заводах концерна Круппа, который выпускал военную технику. Материалы были рассекречены в честь Международного дня защиты детей. Согласно документам, дети от 10 лет работали наравне со взрослыми по 12–14 часов.

Наравне со взрослыми дети по 12–14 часов трудились на угольных шахтах, лесопильных фабриках, заводах по изготовлению военной техники и снаряжения, зачастую в ночные смены, выполняя несоразмерную возрасту работу. Среди предприятий, работавших в интересах нацистского режима, был крупный промышленный концерн Круппа (Friedrich Krupp AG), который на протяжении всей войны снабжал гитлеровскую армию военной техникой, — говорится в сообщении.

Кроме того, детей мало кормили и били, а за провинности наказывали — натравливали собак, отправляли в концлагеря.

Ранее ФСБ опубликовала архивные документы о самоубийстве лидера Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера. В них записаны воспоминания экс-командира минометного полка Артура Шварца, сидевшего в камере с адъютантом фюрера Отто Гюнше, о приближенных Гитлера, его страхе перед пленом и подробностях смерти.