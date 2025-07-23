Фриттата с грибами и сыром — зачем заказывать, если проще сделать дома

Фриттата с грибами и сыром — зачем заказывать, если проще сделать дома

Фриттата с грибами и сыром — это быстрый и вкусный вариант ужина или завтрака, который можно приготовить всего за час. Рецепт отлично подойдет, если хочется чего-то сытного, но не слишком тяжелого. Готовим на сковороде и доводим до румяной корочки под грилем — и уже через 30 минут на столе горячая фриттата с тающим сыром и ароматными грибами.

Ингредиенты на 4 порции

Яйца куриные — 6 шт.

Грибы белые (замороженные) — 250 г

Шампиньоны — 5 шт.

Сыр твердый — 150 г

Лук репчатый — 1/2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Петрушка — несколько веточек

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты: разморозьте белые грибы, промойте шампиньоны.

Шаг 2. Нарежьте белые грибы и шампиньоны слайсами.

Шаг 3. Лук нарежьте кольцами, чеснок измельчите.

Шаг 4. В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне, обжарьте лук и чеснок до мягкости.

Шаг 5. Добавьте грибы, посолите, поперчите и жарьте до золотистого цвета.

Шаг 6. Переложите грибы в форму для запекания.

Шаг 7. Взбейте яйца с солью и перцем, залейте грибы.

Шаг 8. Посыпьте тертым сыром.

Шаг 9. Поставьте форму под гриль в духовке на 3–5 минут, пока сыр не подрумянится.

Шаг 10. Посыпьте рубленой петрушкой и подавайте к столу.

Пищевая ценность на порцию

Калорийность: 381 ккал

Белки: 25 г

Жиры: 30 г

Углеводы: 4 г

Блюдо готовится быстро, ингредиенты доступны в любом магазине, а результат приятно удивит. Попробуйте приготовить эту фриттату вместо привычной яичницы — и, возможно, вам больше не захочется заказывать доставку.

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