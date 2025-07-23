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23 июля 2025 в 07:22

Фриттата с грибами и сыром — зачем заказывать, если проще сделать дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фриттата с грибами и сыром — это быстрый и вкусный вариант ужина или завтрака, который можно приготовить всего за час. Рецепт отлично подойдет, если хочется чего-то сытного, но не слишком тяжелого. Готовим на сковороде и доводим до румяной корочки под грилем — и уже через 30 минут на столе горячая фриттата с тающим сыром и ароматными грибами.

Ингредиенты на 4 порции

  • Яйца куриные — 6 шт.
  • Грибы белые (замороженные) — 250 г
  • Шампиньоны — 5 шт.
  • Сыр твердый — 150 г
  • Лук репчатый — 1/2 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Петрушка — несколько веточек
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты: разморозьте белые грибы, промойте шампиньоны.

Шаг 2. Нарежьте белые грибы и шампиньоны слайсами.

Шаг 3. Лук нарежьте кольцами, чеснок измельчите.

Шаг 4. В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне, обжарьте лук и чеснок до мягкости.

Шаг 5. Добавьте грибы, посолите, поперчите и жарьте до золотистого цвета.

Шаг 6. Переложите грибы в форму для запекания.

Шаг 7. Взбейте яйца с солью и перцем, залейте грибы.

Шаг 8. Посыпьте тертым сыром.

Шаг 9. Поставьте форму под гриль в духовке на 3–5 минут, пока сыр не подрумянится.

Шаг 10. Посыпьте рубленой петрушкой и подавайте к столу.

Пищевая ценность на порцию

  • Калорийность: 381 ккал
  • Белки: 25 г
  • Жиры: 30 г
  • Углеводы: 4 г

Блюдо готовится быстро, ингредиенты доступны в любом магазине, а результат приятно удивит. Попробуйте приготовить эту фриттату вместо привычной яичницы — и, возможно, вам больше не захочется заказывать доставку.

Когда хочется чего-то простого, но невероятно вкусного, я готовлю эту тушеную картошку со свининой. Аромат чеснока и перца, доносящийся с кухни, сразу собирает всю семью за столом! Это блюдо — настоящая классика домашней кухни, проверенная временем.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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