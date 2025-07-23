Фриттата с грибами и сыром — зачем заказывать, если проще сделать дома

Фриттата с грибами и сыром — это быстрый и вкусный вариант ужина или завтрака, который можно приготовить всего за час. Рецепт отлично подойдет, если хочется чего-то сытного, но не слишком тяжелого. Готовим на сковороде и доводим до румяной корочки под грилем — и уже через 30 минут на столе горячая фриттата с тающим сыром и ароматными грибами.
Ингредиенты на 4 порции
- Яйца куриные — 6 шт.
- Грибы белые (замороженные) — 250 г
- Шампиньоны — 5 шт.
- Сыр твердый — 150 г
- Лук репчатый — 1/2 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Петрушка — несколько веточек
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Как приготовить
Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты: разморозьте белые грибы, промойте шампиньоны.
Шаг 2. Нарежьте белые грибы и шампиньоны слайсами.
Шаг 3. Лук нарежьте кольцами, чеснок измельчите.
Шаг 4. В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне, обжарьте лук и чеснок до мягкости.
Шаг 5. Добавьте грибы, посолите, поперчите и жарьте до золотистого цвета.
Шаг 6. Переложите грибы в форму для запекания.
Шаг 7. Взбейте яйца с солью и перцем, залейте грибы.
Шаг 8. Посыпьте тертым сыром.
Шаг 9. Поставьте форму под гриль в духовке на 3–5 минут, пока сыр не подрумянится.
Шаг 10. Посыпьте рубленой петрушкой и подавайте к столу.
Пищевая ценность на порцию
- Калорийность: 381 ккал
- Белки: 25 г
- Жиры: 30 г
- Углеводы: 4 г
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