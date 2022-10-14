Фрикадельки из IKEA можно будет купить в магазинах «Черкизово» запустит продажу производимых для IKEA фрикаделек в магазинах Metro

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«Черкизово» не станет производить меньше фрикаделек, которые прежде поставлялись в IKEA, сообщил РИА Новости директор по переработке ООО «Пит-Продукт» (входит в группу) Мариуш Левоц. Ту же самую продукцию, заметил он, вскоре можно будет приобрести в розницу. По словам Левоца, рецепт будет немного отличаться от того, что использовался при приготовлении фрикаделек для IKEA. Продукция появится в магазинах Metro.

Весь объем поставок компания пока не успела заместить, но производство не сократится. Выпускалось примерно 200 тонн в месяц. Сейчас этот объем будем стараться заменить поставками для других клиентов, — рассказал Левоц.

Он уточнил, что продукция уже отгружается для «Ашана» и «Ленты». Эти сети используют ее для кулинарии. В Metro фрикадельки можно будет приобрести в замороженном виде, как это было в IKEA.

Шведская сеть в РФ покупала фрикадельки только от «Черкизово». Продукция выпускалась на одной из площадок ООО «Пит-Продукт» в Горелово. Компания стала частью группы весной 2021 года. В основном предприятия выпускают сосиски и колбасные изделия.

Ранее стало известно, что IKEA, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, уволила порядка 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России в связи с приостановлением своей деятельности на территории страны. Текущий год стал «бросающим вызов» сети, сказал главный исполнительный директор Ingka Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин.