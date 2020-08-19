Фотомодель Синтюрёва попадёт в тюрьму

https://static.news.ru/photo/f774cc00-e24d-11ea-b368-fa163e074e61_660.jpg Ольга Синтюрёва Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Несмотря на то что Пресненский суд Москвы приговорил к тюремному заключению известную в России фотомодель Ольгу Синтюрёву, отбывать наказание она пока не станет. Судья признал её виновной в нападении на депутата от ЛДПР Сергея Жигарева и краже у него из сейфа средств в особо крупном размере.

Согласно оглашённому решению, она должна была провести 4 года в местах не столь отдалённых. Однако довольно важным обстоятельством является то, что у неё имеется несовершеннолетняя дочь. В этой связи, пока ей не исполнится 14 лет, Синтюрёва пробудет на свободе.

При этом она и её сообщник Ибрагим Дудаев, который также получил 4 года тюрьмы, признаны невиновными по ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу).

Вместе с тем с фигурантов дела было взыскано свыше 325 тысяч рублей. Таким образом, исковое заявление депутата было удовлетворено лишь частично, так как суд удовлетворил другое заявление — от бизнесмена Александра Краюшкина. Он настаивал, что большая часть украденных денег, а речь идёт о 20 млн рублей и $35 тысячах, принадлежала не Жигареву, а ему. В итоге имущественный вред в 22,52 млн рублей был взыскан с Дудаева и Синтюрёвой в пользу Краюшкина.

Между тем они оба не признали свою вину. В итоге Синтюрёва была отпущена на свободу, а Дудаев остался под стражей.

По версии следствия, Синтюрёва и Дудаев похитили из сейфа, спрятанного в апартаментах Жигарева в ЖК «Звёзды Арбата», деньги, после чего они выманили депутата на улицу и стали угрожать ему, а затем сообщник Синтюрёвой избил Жигарева.

Как рассказала в интервью NEWS.ru Синтюрёва, несмотря на разницу в возрасте и то, что Жигарев был женат, у них завязались отношения, которые они не скрывали от близких. Она призналась в том, что он полностью содержал её и исполнял любые её прихоти. Однако девушка рассказала, что депутат поднимал на неё руку, во многом это было связано с его слепой ревностью из-за её модельной внешности.

Но если говорить о доходах Жигарева, то таких денег он сам заработать не мог. Так, за 2017 год он получил только 4 млн рублей. В собственности у него земельный участок площадью 2248 квадратных метров и дом на 872 «квадрата». Он владел раритетной Chevrolet Bel Air, стоимость машины начиналась на то время от 8 млн рублей, а также «ГАЗ-21» и относительно недорогими Chevrolet Silverado 3500 HD и мотоциклом Ducati Monster 1100.

Поэтому основной кормилицей в семье оставалась его супруга Наталья. В 2017 году она смогла заработать свыше 26 млн рублей. За тот же год на её балансе появилось 312 земельных участков, общая площадь которых приблизительно равна 44 футбольным полям. Передвигалась она также исключительно на элитных моделях Mercedes.