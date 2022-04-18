Forbes: Роскомнадзор создаст федеральную систему защиты от DDoS-атак

Роскомнадзор создаст федеральную систему защиты от DDoS-атак. Планируется, что ведомство модернизирует оборудование, которое использует для исполнения закона о суверенном интернете, передаёт Forbes.

Идея возникла после того, российские компании не смогли справиться с массовыми хакерскими атаками, с которыми они столкнулись с началом «спецоперации», — говорится в статье.

Источник издания пояснил, что в настоящее время Роскомнадзор ведёт переговоры с поставщиком оборудования. Ведомство планирует обновить оборудование для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), пояснил он. Источник издания также отметил, что система может появиться уже к осени.

В начале весны «Лаборатория Касперского» заявила, что число атак хакеров на российские компании увеличилось в 8 раз. Специалисты отметили, что длительность атак увеличилась с 12 минут до 29,5 часа. Самая продолжительная, по данным компании, шла 145 часов, или шесть суток.