Forbes назвал лучшие вузы России

Эксперты журнала Forbes составили рейтинг российских университетов. Список второй год подряд возглавила Высшая школа экономики.

ВШЭ увеличила отрыв от занявшего второе место МГУ им. Ломоносова (85,78 балла у «Вышки» против 78,53 балла у МГУ). Рост был зафиксирован за счёт более высокого среднего балла ЕГЭ при поступлении, лучшего соотношения числа преподавателей и студентов и более молодого кадрового состава. Кроме того, этот вуз лидирует по результатам опроса работодателей.

В десятку лучших учебных заведений также попали МФТИ, МИСиС, ИТМО, Томский политех, МГТУ, СПбГУ и Санкт-Петербургский политех Петра Великого. Всего в лонг-лист вошли 502 университета.

Среди детей российских миллиардеров самым востребованным стал МГИМО (11 детей), на втором месте оказался МГУ (10 детей), на третьем — ВШЭ (восемь детей).

Вузы оценивали по качеству образования, международной деятельности, качеству нетворкинга, востребованности выпускников и международному признанию.

Ранее стало известно, что студенты ведущих вузов России будут сдавать сессию и проходить аттестацию дистанционно. В МГУ сессию и итоговую аттестацию перевели на дистанционный режим с 13 июня. Аналогичное решение приняли МГТУ имени Баумана и ВШЭ.