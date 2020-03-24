https://static.news.ru/photo/6a66b5fe-6dcb-11ea-b7b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве осуществляется за счёт городского фонда обязательного медицинского страхования согласно специальному тарифу.

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передаёт ТАСС. По её словам, фонд ОМС выделит столичным больницам по 200 тысяч рублей на каждого заболевшего COVID-19 взрослого и по 205,2 тысячи рублей на ребёнка. Вице-мэр отметила, что дополнительные средства на лечение малолетних пациентов рассчитаны исходя из условия, что с ними в больнице будет находиться один из родителей или законный представитель.

По состоянию на 24 марта в России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). Как сообщал NEWS.ru, мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил главу государства о высокой динамике распространения инфекции.