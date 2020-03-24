Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве осуществляется за счёт городского фонда обязательного медицинского страхования согласно специальному тарифу.
Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова,
По состоянию на 24 марта в России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). Как сообщал NEWS.ru, мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил главу государства о высокой динамике распространения инфекции.
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