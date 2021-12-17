Флорист рассказала об актуальных трендах на украшения для ёлки

Согласно актуальным трендам на новогодние украшения для ёлки, сейчас в моде красные оттенки и глубокие бордовые тона, заявила флорист Елизавета. она также порекомендовала включить в декор золотые украшения, передаёт Сиб.фм.

Сейчас очень модно использовать в декоре красные оттенки, глубокие бордовые тона. Можно включить золотые украшения, — пояснила Елизавета.

Она добавила, что сейчас в тренде монохром, но к нему нужно подбирать всё те же золотые и красные украшения. по словам флориста, не стоит украшать ёлку чрезмерным количеством игрушек, так как это может привести к провисанию веток.

Ранее член Гильдии маркетологов России Николас Коро рассказал о самых ожидаемых подарках россиян к Новому году. Ими стали конверты с деньгами, одежда и «наборы здоровья» — дорогие лекарства и антисептики. Эти предметы делят первую строчку рейтинга «вишлиста» россиян. На втором месте парфюмерные товары, на третьем — наборы продуктов. Маркетолог добавил, что в этом Новом году в тренде будут «символьные» подарки. В частности, это предметы и упаковка в виде тигров, а также тигровых расцветок. Он отметил, что в моде славянская и ведическая атрибутика, предметы народных промыслов и лиловый цвет.