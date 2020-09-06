Физиогномист рассказала, что такое «стервозное лицо» и как его изменить

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Три базовые эмоции, отвращению, злость и презрение формируют «синдром стервозного лица». Как их распознать и что это говорит о человеке с вечно недовольным видом, рассказала психолог, физиогномист, профайлер Светлана Филатова.

Понять, что у него есть синдром «стервозного лица» человек может, если даже в расслабленном состоянии со стороны он кажется злым или испытывающим иные негативные эмоции, передаёт радио Sputnik.

Что касается «стервозного лица», здесь чаще всего задействуются мышцы, которые включаются при эмоциях презрения, отвращения, злости, каких-то еще попутных эмоций. В чем отличие такого лица — это напряженное нижнее веко, не улыбающиеся глаза, чаще всего поджатые губы, как когда человек злится, сведённые брови. У некоторых людей может быть реакция, как при эмоции отвращения, когда приподнимается верхняя губа, — объяснила специалист.

Но не всегда этот синдром говорит о недружелюбности человека, поэтому не стоит торопиться с выводами. Иногда причиной такого явления являются проблемы со зрением.

Это может быть признаком плохого зрения. Или если человек живёт там, где много солнца и не пользуется солнцезащитными очками. Эмоцию отвращения человек может включать при настороженности или когда внимательно рассматривает какие-то детали, — сказала Филатова.

Для того, чтобы изменить выражение лица и придать ему более дружелюбный вид, нужно больше улыбаться, радоваться, распахивать глаза. Может помочь и фейсбилдинг. Специальные упражнения помогают поднять уголки губ и приучить себя меньше хмуриться. Делать гимнастику для лица можно дома.

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