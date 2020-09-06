Физиогномист рассказала, что такое «стервозное лицо» и как его изменить

Три базовые эмоции, отвращению, злость и презрение формируют «синдром стервозного лица». Как их распознать и что это говорит о человеке с вечно недовольным видом, рассказала психолог, физиогномист, профайлер Светлана Филатова.
Понять, что у него есть синдром «стервозного лица» человек может, если даже в расслабленном состоянии со стороны он кажется злым или испытывающим иные негативные эмоции,
Что касается «стервозного лица», здесь чаще всего задействуются мышцы, которые включаются при эмоциях презрения, отвращения, злости, каких-то еще попутных эмоций. В чем отличие такого лица — это напряженное нижнее веко, не улыбающиеся глаза, чаще всего поджатые губы, как когда человек злится, сведённые брови. У некоторых людей может быть реакция, как при эмоции отвращения, когда приподнимается верхняя губа, — объяснила специалист.
Но не всегда этот синдром говорит о недружелюбности человека, поэтому не стоит торопиться с выводами. Иногда причиной такого явления являются проблемы со зрением.
Это может быть признаком плохого зрения. Или если человек живёт там, где много солнца и не пользуется солнцезащитными очками. Эмоцию отвращения человек может включать при настороженности или когда внимательно рассматривает какие-то детали, — сказала Филатова.
Для того, чтобы изменить выражение лица и придать ему более дружелюбный вид, нужно больше улыбаться, радоваться, распахивать глаза. Может помочь и фейсбилдинг. Специальные упражнения помогают поднять уголки губ и приучить себя меньше хмуриться. Делать гимнастику для лица можно дома.
Как писал NEWS.ru ранее, причины появления у человека ощущения дежавю объяснил психолог и директор Центра практической психологии Сергей Ключников. Дежавю (déjà vu) переводится с французского как «уже виденное». Это возникающее у человека впечатление, что происходящие с ним впервые события (встречи, разговоры, посещение каких-то мест) уже происходили с ним в прошлом.
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