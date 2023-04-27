Финансовый аналитик уточнил, кто заплатит НДФЛ за проценты по депозитам Финансовый аналитик Голубовский: налог на депозиты коснется вкладов свыше 1 млн рублей

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Некоторым клиентам российских банков в конце 2024 года придется заплатить подоходный налог на проценты с депозитных вкладов, однако коснется это только тех, на чьих счетах оказалось более 1 млн рублей, рассказал в беседе с «360» финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. Он уточнил, что налог в 13% рассчитают по формуле, где учтут размер капитала, накопленного за счет процентов, а также ставку Центрального банка.

Поясняется, что в апреле нынешнего года ключевая ставка Центробанка составляет 7,5%, и если этот показатель сохранится до конца года, то владельцам счетов с 1 млн рублей с такой же ставкой или ниже ничего платить не придется. Необлагаемая налогом сумма составит 75 тысяч рублей.

Также издание напоминает о действии в России прогрессивной шкалы НДФЛ, и если гражданин, помимо процентов от вклада, имеет зарплату или доход от сдачи в аренду движимого или недвижимого имущества, получая за год более 5 млн рублей, ставка подоходного налога увеличивается с 13 до 15%.

Рассчитывать самостоятельно размер налога с процентов на депозиты не нужно, сообщает издание. Налоговая служба в конце текущего года после получения данных от банков направит уведомление об уплате налога до 1 декабря 2024 года.

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