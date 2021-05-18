Фигурантам дела экс-главы Пензенской области продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест шестерым фигурантам уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. До 20 августа под стражей останутся экс-сенатор Борис Шпигель и его жена Евгения, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, сотрудники полпредства региона в Москве Геннадий Марков, Фёдор Федотов и сам Белозерцев, сообщает ТАСС.
Все фигуранты уголовного дела
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался в получении от бизнесмена Бориса Шпигеля 20 млн рублей. При этом он подчеркнул, что средства предназначались для избирательной кампании.
Как сообщалось ранее, телефонные разговоры арестованного экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева прослушивались ФСБ на протяжении девяти месяцев до задержания. Кроме Белозерцева, ФСБ следила за разговорами основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, которого подозревают в причастности к делу о крупной взятке губернатору.