Фигурантам дела экс-главы Пензенской области продлили арест

https://static.news.ru/photo/7bdc6fbc-b81c-11eb-8cc9-96000091f725_660.jpg Иван Белозерцев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы продлил арест шестерым фигурантам уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. До 20 августа под стражей останутся экс-сенатор Борис Шпигель и его жена Евгения, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, сотрудники полпредства региона в Москве Геннадий Марков, Фёдор Федотов и сам Белозерцев, сообщает ТАСС.

Все фигуранты уголовного дела обвиняются в даче взятки, получении взятки, посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и Колоскова взятки через посредников на сумму свыше 31 млн рублей. За эти деньги бывший губернатор Пензенской области обещал группе компаний «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов.

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался в получении от бизнесмена Бориса Шпигеля 20 млн рублей. При этом он подчеркнул, что средства предназначались для избирательной кампании.

Как сообщалось ранее, телефонные разговоры арестованного экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева прослушивались ФСБ на протяжении девяти месяцев до задержания. Кроме Белозерцева, ФСБ следила за разговорами основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, которого подозревают в причастности к делу о крупной взятке губернатору.