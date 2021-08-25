Феминисток оштрафовали на 400 тысяч за акцию поддержки афганских женщин

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Петушинский районный суд Владимирской области начал рассматривать жалобу по иску о постановке Алексея Навального на учёт в ИК-2 как склонного к побегу, сообщили РИА Новости.

Оппозиционер участвует с помощью видеосвязи. Ранее он жаловался, что из-за статуса склонного к побегу его каждый час будит сотрудник колонии и снимает на видео. Он считает, что это нарушает его...