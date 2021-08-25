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Феминисток оштрафовали на 400 тысяч за акцию поддержки афганских женщин

10:26, 26 августа 2021
Феминисток оштрафовали на 400 тысяч за акцию поддержки афганских женщин Фото: t.me/socfemalt
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Двух активисток «СоцФем Альтернативы» Ксению Безденежных и Анну Павлову Пресненский суд Москвы оштрафовал суммарно на 400 тысяч рублей за несогласованную акцию поддержки женщин Афганистана. Об этом стало известно из официального Telegram-канала движения.

Аню и Ксюшу привезли в Пресненский суд. Здесь будут рассмотрены протоколы, составленные на них за участие в пикетах в поддержку афганских женщин 23 августа, — говорится в сообщении.

23 августа были задержаны пятеро участников одиночного пикета: активисты встали у посольства Афганистана, чтобы выразить солидарность с притесняемыми талибами афганскими женщинами. Спустя несколько минут акцию разогнали, троих задержанных вскоре отпустили, а Безденежных и Павлову оштрафовали на 200 тысяч рублей каждую за статью о повторном нарушении правил проведения акции.

Ранее последователи писателя Эдуарда Лимонова вывесили у посольства Казахстана фотографии казахских политиков, обвиняемых активистами в русофобии.

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