Феминисток оштрафовали на 400 тысяч за акцию поддержки афганских женщин
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:26, 26 августа 2021
Фото: t.me/socfemalt
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Двух активисток «СоцФем Альтернативы» Ксению Безденежных и Анну Павлову Пресненский суд Москвы оштрафовал суммарно на 400 тысяч рублей за несогласованную акцию поддержки женщин Афганистана. Об этом стало известно из официального Telegram-канала движения.
Аню и Ксюшу привезли в Пресненский суд. Здесь будут рассмотрены протоколы, составленные на них за участие в пикетах в поддержку афганских женщин 23 августа, — говорится в сообщении.
23 августа были задержаны пятеро участников одиночного пикета: активисты встали у посольства Афганистана, чтобы выразить солидарность с притесняемыми талибами афганскими женщинами. Спустя несколько минут акцию разогнали, троих задержанных вскоре отпустили, а Безденежных и Павлову оштрафовали на 200 тысяч рублей каждую за статью о повторном нарушении правил проведения акции.
Ранее последователи писателя Эдуарда Лимонова вывесили у посольства Казахстана фотографии казахских политиков, обвиняемых активистами в русофобии.