ФБК оштрафовали на полмиллиона рублей

Симоновский районный суд города Москвы оштрафовал ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией) на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный портал судов общей юрисдикции.

ФБК признан виновным в отсутствии маркировки «иноагент» на интернет-сервисе по поиску дел в ЕСПЧ. Суд сообщает, что вина ФБК в «нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», доказана совокупностью представленных доказательств, не доверять которым оснований нет.

Оснований для прекращения производства по делу или для переквалификации действий НО «Фонд борьбы с коррупцией» не имеется. По мнению суда, наказание в виде административного штрафа сможет обеспечить достижение цели административного наказания, — сообщается в постановлении.

Также указано, что представитель ФБК и защитник в суд не явились, хотя были извещены о дате и месте рассмотрения административного дела. Ходатайств от них не поступало, и суд счёл возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Ранее стало известно, что суд в Москве признал экс-юриста ФБК Любовь Соболь виновной в нарушении санитарных норм на акции протеста.