ФАС возбудила дело против Google за блокировку аккаунтов в YouTube

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Google в России. По данным ведомства, корпорация злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.

В июле 2020 года стало известно о блокировке аккаунта сетевого издания «Царьград» и одноимённого телеканала в принадлежащем компании Google видеосервисе YouTube. По словам редактора телеканала Дарьи Токаревой, они перед этим не получали никаких предупреждений или уведомлений.

14 апреля арбитражный суд Москвы вынес решение полностью удовлетворить иск учредителя телеканала «Царьград» к ирландской Google Ireland Limited, американской Google LLC и российскому ООО «Гугл» с требованием восстановить доступ к аккаунту на видеохостинге.