Фарш в лаваше по-провански — самый ароматный рулет, который вас удивит

Фарш в лаваше по-провански — самый ароматный рулет, который вас удивит

Если вы хотите порадовать семью или гостей необычным и ароматным блюдом, попробуйте приготовить фарш в лаваше по-провански. Итальянские травы делают его вкус насыщенным и неповторимым. Это блюдо отлично подойдет как на горячее, так и в холодном виде. Рекомендуем обязательно добавить его в свое меню.

Ингредиенты

Фарш свино-говяжий — 350 г

Яйцо — 2 шт.

Прованские травы — 1 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Лаваш прямоугольный — 1 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Сливочное масло — 30 г

Зелень — 1 пучок

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Пищевая ценность на 100 г

Калорийность — 252 ккал

Белки — 10 г

Жиры — 10 г

Углеводы — 25 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Подготовьте все ингредиенты, очистите лук и чеснок.

Шаг 2.

Добавьте в фарш мелко нарезанные лук, чеснок, прованские травы и соль. Хорошо перемешайте.

Шаг 3.

Вбейте яйца и снова тщательно перемешайте. Консистенция фарша должна быть достаточно жидкой, чтобы легко распределяться по лавашу.

Шаг 4.

Разложите лаваш на ровной поверхности и смажьте майонезом (или сметаной, кетчупом по желанию).

Шаг 5.

Равномерно распределите фарш по лавашу, оставляя немного места по краям для удобного сворачивания.

Шаг 6.

Посыпьте сверху свежей рубленой зеленью — подойдет любая: петрушка, укроп, зеленый лук или кинза.

Шаг 7.

Аккуратно сверните лаваш в рулет, чтобы он не размок и не порвался.

Шаг 8.

Острым ножом нарежьте рулет на четыре части, выложите их в огнеупорную форму.

Шаг 9.

Запекайте при 200 градусах 35 минут. Во время выпечки смажьте рулетики сливочным маслом — корочка получится золотистой и мягкой.

Шаг 10.

Готово! Подавайте фарш в лаваше по-провански горячим или охлажденным — блюдо всегда вкусное и ароматное.

Такой рецепт идеально подойдет для семейного обеда или ужина и точно понравится любителям итальянских трав и насыщенных вкусов. Попробуйте — и убедитесь сами!

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