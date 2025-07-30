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30 июля 2025 в 16:31

Фарш в лаваше по-провански — самый ароматный рулет, который вас удивит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите порадовать семью или гостей необычным и ароматным блюдом, попробуйте приготовить фарш в лаваше по-провански. Итальянские травы делают его вкус насыщенным и неповторимым. Это блюдо отлично подойдет как на горячее, так и в холодном виде. Рекомендуем обязательно добавить его в свое меню.

Ингредиенты

  • Фарш свино-говяжий — 350 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Прованские травы — 1 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Лаваш прямоугольный — 1 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 30 г
  • Зелень — 1 пучок
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик

Пищевая ценность на 100 г

  • Калорийность — 252 ккал
  • Белки — 10 г
  • Жиры — 10 г
  • Углеводы — 25 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1.
Подготовьте все ингредиенты, очистите лук и чеснок.

Шаг 2.
Добавьте в фарш мелко нарезанные лук, чеснок, прованские травы и соль. Хорошо перемешайте.

Шаг 3.
Вбейте яйца и снова тщательно перемешайте. Консистенция фарша должна быть достаточно жидкой, чтобы легко распределяться по лавашу.

Шаг 4.
Разложите лаваш на ровной поверхности и смажьте майонезом (или сметаной, кетчупом по желанию).

Шаг 5.
Равномерно распределите фарш по лавашу, оставляя немного места по краям для удобного сворачивания.

Шаг 6.
Посыпьте сверху свежей рубленой зеленью — подойдет любая: петрушка, укроп, зеленый лук или кинза.

Шаг 7.
Аккуратно сверните лаваш в рулет, чтобы он не размок и не порвался.

Шаг 8.
Острым ножом нарежьте рулет на четыре части, выложите их в огнеупорную форму.

Шаг 9.
Запекайте при 200 градусах 35 минут. Во время выпечки смажьте рулетики сливочным маслом — корочка получится золотистой и мягкой.

Шаг 10.
Готово! Подавайте фарш в лаваше по-провански горячим или охлажденным — блюдо всегда вкусное и ароматное.

Такой рецепт идеально подойдет для семейного обеда или ужина и точно понравится любителям итальянских трав и насыщенных вкусов. Попробуйте — и убедитесь сами!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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