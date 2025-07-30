Фарш в лаваше по-провански — самый ароматный рулет, который вас удивит

Если вы хотите порадовать семью или гостей необычным и ароматным блюдом, попробуйте приготовить фарш в лаваше по-провански. Итальянские травы делают его вкус насыщенным и неповторимым. Это блюдо отлично подойдет как на горячее, так и в холодном виде. Рекомендуем обязательно добавить его в свое меню.
Ингредиенты
- Фарш свино-говяжий — 350 г
- Яйцо — 2 шт.
- Прованские травы — 1 ст. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Лаваш прямоугольный — 1 шт.
- Майонез — 2 ст. л.
- Сливочное масло — 30 г
- Зелень — 1 пучок
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность — 252 ккал
- Белки — 10 г
- Жиры — 10 г
- Углеводы — 25 г
Пошаговый рецепт
Шаг 1.
Подготовьте все ингредиенты, очистите лук и чеснок.
Шаг 2.
Добавьте в фарш мелко нарезанные лук, чеснок, прованские травы и соль. Хорошо перемешайте.
Шаг 3.
Вбейте яйца и снова тщательно перемешайте. Консистенция фарша должна быть достаточно жидкой, чтобы легко распределяться по лавашу.
Шаг 4.
Разложите лаваш на ровной поверхности и смажьте майонезом (или сметаной, кетчупом по желанию).
Шаг 5.
Равномерно распределите фарш по лавашу, оставляя немного места по краям для удобного сворачивания.
Шаг 6.
Посыпьте сверху свежей рубленой зеленью — подойдет любая: петрушка, укроп, зеленый лук или кинза.
Шаг 7.
Аккуратно сверните лаваш в рулет, чтобы он не размок и не порвался.
Шаг 8.
Острым ножом нарежьте рулет на четыре части, выложите их в огнеупорную форму.
Шаг 9.
Запекайте при 200 градусах 35 минут. Во время выпечки смажьте рулетики сливочным маслом — корочка получится золотистой и мягкой.
Шаг 10.
Готово! Подавайте фарш в лаваше по-провански горячим или охлажденным — блюдо всегда вкусное и ароматное.
Такой рецепт идеально подойдет для семейного обеда или ужина и точно понравится любителям итальянских трав и насыщенных вкусов. Попробуйте — и убедитесь сами!
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