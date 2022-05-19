Крупная фармкомпания заявила об уходе из России Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb уйдёт из России

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Крупная американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb (BMS) объявила о своём уходе из России, об этом сообщило издание Vademecum со ссылкой на источники, работающие с компанией. Отмечается, что прибыль компании в России в прошлом году составила 24,3 млрд руб.

18 мая BMS начала передавать российский бизнес компании Swixx BioPharma, своему партнеру в Центральной и Восточной Европе, а также предложила сотрудникам российского подразделения перейти на работу в швейцарскую компанию и пообещала компенсацию, — отмечает издание.

BMS работала в России с 1993 года и занималась исследованиями и разработкой лекарств против ВИЧ, гепатита B, ревматоидного артрита, сахарного диабета 2-го типа и онкологических заболеваний.

Поставка лекарств не попала под санкции, но в связи с возникшими логистическими трудностями из-за событий на Украине многие фармацевтические компании в какой-то степени изменили своё присутствие на российском рынке.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что отсутствие некоторых видов иностранных лекарств на отечественном рынке связано именно с изменением логистических цепочек. По её словам, власти рассчитывают на то, что дефицита лекарств в стране не будет.

Прекратила новые поставки, не связанные с жизненно важными лекарствами и вакцинами, французская компания Sanofi. Временно отказалась от проведения клинических испытаний японская Takeda Pharmaceutical Company. Немецкая компания Bayer заявила о приостановке рекламы и инвестиций в России, но при этом продолжает поставлять лекарства.