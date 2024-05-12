ФАБ, HAMMER или «Точка-У»? Что на самом деле произошло с домом в Белгороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 12 мая 2024 года, ВСУ нанесли удар по десятиэтажному жилому дому в Белгороде, в результате чего обрушился целый подъезд. Есть погибшие и раненые, спасатели до сих пор разбирают завалы. Каким образом украинская армия могла совершить эту атаку?

Заявление Минобороны РФ

«Около 11:40 мск киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“, реактивных систем залпового огня „Ольха“ и RM-70 „Вампир“», — прокомментировали в МО РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе отражения атаки российскими средствами ПВО были уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

«Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК „Точка-У“ поврежден жилой дом в городе Белгороде», — добавили в Минобороны РФ.

Версия «Рыбаря»

«Этим утром ВСУ вновь ударили по Белгороду. Один из снарядов попал в десятиэтажку на улице Щорса, в результате один из подъездов полностью обрушился. Позже рухнула и крыша, но обошлось без пострадавших. На данный момент известно о 20 пострадавших жителях дома, число погибших, по некоторым данным, достигло семи человек. Из федеральных центров и Москвы в Белгород будут направлены медики для оказания помощи раненым. В Сети гуляют разные версии того, чем был нанесен удар. В Минобороны РФ сообщают, что жилой дом был поврежден осколками одной из сбитых в небе ракет ТРК „Точка-У“. Версия Минобороны России об ударе „Точкой-У“ казалось бы логичной, если бы не момент взрыва: взрыв произошел снизу, а не сверху», — пишет «Рыбарь».

Авторы канала настаивают на версии, что удар по дому в Белгороде был произведен украинской авиацией из района в Сумской области.

«Любой ведомственный аналитики может проверить эти данные, попросту сравнив это с осведомленностью о пролетах авиации ВВСУ через Ахтырский район и временем удара. Наиболее вероятно то, что удар был нанесен управляемой авиабомбой AASM HAMMER французского производства из воздушного пространства Ахтырского района Сумской области. Самолеты противника наблюдали при заходе на удар, а также по возвращении, судя по всему, на аэродром Миргород. При этом данные бомбы ограничены дальностью в 70 км, так что самолеты должны были подлететь довольно близко к передовой для проведения удара, целью которого могла быть ТЭЦ „Луч“, находящаяся на той же улице Щорса в трехстах метрах от поврежденного дома», — подчеркнул «Рыбарь».

По данным авторов канала, удар пришелся по третьему подъезду десятиэтажного дома № 55А по улице Щорса с внутренней стороны двора.

Фото: РИА Новости На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

«Пуск осуществлен с юго-западной стороны, а не юго-восточной, как пытаются всех уверить другие ресурсы. И отсюда можно сделать несколько выводов. Мы не случайно настаиваем на версии с авиацией и ударом со стороны Ахтырки: произошедшее наглядно демонстрирует, что созданием буферной зоны на участке от Липцев до Старого Салтова с Волчанском ограничиваться нельзя. Белгород обстреливают не только с юга, но и запада. То же самое можно сказать и про Брянск с Курском. Нельзя планировать проведение „ограниченной“ операции в приграничье и надеяться, что это снизит пыл противника. Это так не работает. Эта трагедия вновь подтверждает необходимость создания буферной зоны не вдоль границы. В противном случае такие обстрелы российской территории с фатальным исходом для мирных будут продолжаться», — добавил «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что за фейки о подрыве дома изнутри

Дом в Белгороде, который частично обрушился сегодня, якобы был подорван изнутри, написали некоторые украинские Telegram-каналы.

«Это еще одна попытка ЦИПсО оправдать ВСУ, которые ударили по жилому дому. Данное преступление уже квалифицировано как теракт, СК возбудил уголовное дело. Все указывает на то, что удар был нанесен ракетой по нижним этажам здания. По информации Минобороны РФ, найденные осколки подтверждают, что ВСУ ударили по дому „Точкой-У“. ЦИПсО ссылается на то, что на видео не видно самой ракеты, попавшей в дом, а значит, взрыв был произведен изнутри. На самом деле съемка велась с противоположной стороны дома. Это отчетливо видно на карте. По информации источника, знакомого с ходом спецоперации на Украине, атака была проведена с расстояния примерно 40 километров. Это делается для того, чтобы усложнить работу ПВО, оставив для реакции минимум времени», — написал Telegram-канал «Война с фейками».

Что за фейки о сходе ФАБ

Обрушение дома в Белгороде якобы произошло по вине российской стороны, оно вызвано попаданием ракеты ПВО или ФАБ, заявили некоторые украинские Telegram-каналы.

«ВСУ уже второй год регулярно ведут огонь по городу. Сегодняшняя атака — очередной обстрел со стороны армии Украины, которая давно квалифицируется на террористических атаках в отношении мирного населения. Вероятнее всего, удар был нанесен ракетой „Точка-У“, которая есть на вооружении у ВСУ. ПВО просто не могла бы привести к разрушениям такого масштаба. Бомба также не могла стать причиной таких повреждений, так как удар на дом явно пришелся не сверху. Украинская пропаганда меж тем активно радуется атаке», — написал Telegram-канал «Война с фейками».

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