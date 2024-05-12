Названа возможная точка запуска ракеты ВСУ по Белгороду ТАСС: ВСУ могли выпустить ракету по Белгороду из Казачей Лопани под Харьковом

Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины могли выпустить ракету по Белгороду из Казачей Лопани, сообщили ТАСС в силовых структурах. Это небольшое поселение в Харьковской области.

Запуск ракеты, предварительно, осуществлялся с юго-запада, это район Казачей Лопани, — сказал источник агентства.

12 мая Белгород и область подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. Министерство обороны России уточнило, что атака велась с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. В жилую многоэтажку в Белгороде попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У». В результате удара по дому обрушились десять этажей, сотрудники МЧС продолжают работу на месте происшествия.

Спасателям уже удалось вызволить из-под завалов 16 белгородцев. В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС проводят «минуту тишины». Так они слышат пострадавших граждан.

Местная жительница ранее рассказала, что перед обрушением многоквартирного дома в городе громко работала сирена ракетной опасности. Женщина призналась, что ее затрясло от произошедшего. Она также предположила, что в результате происшествия будет много жертв. Однако губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сведений о погибших пока нет.