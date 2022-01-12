«Эвристический»: педагог о манере телеведущего Соловьёва вести урок в школе

Телеведущий Владимир Соловьёв вёл уроки в школе «демократично, свободно и эвристически», заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный учитель России, психолог Александр Снегуров. Педагог добавил, что судя по опубликованному в Сети видео, журналисту удавалось наладить доверительный диалог с детьми. Таким образом эксперт прокомментировал публикацию корреспондента RT Константина Придыбайло в личном Telegram-канале — он разместил фрагмент, судя по всему, документального фильма, на кадрах которого Соловьёв ведёт занятия.

Стиль демократичный, свободный, эвристический, то есть идёт совместная с учениками поисковая работа, налажен доверительный диалог с ребятами — мимика, жесты, интонации педагога органичны и артистичны; класс — пространство настоящей педагогики сотрудничества, — отметил Снегуров.

Придыбайло в своём посте подчеркнул , что Соловьёв «уже работал преподавателем физики, математики и астрономии в московской школе» № 1232 (экс-спецшкола № 27) в 1989–1990 годах, а он «только родился».

Ранее Снегуров заявил, что реакция учительницы на поведение школьника, который сидел на уроке в наушниках, была несдержанной, поскольку погружённые в гаджеты ученики зачастую не реагируют на замечания педагога и могут даже оскорблять его. Так он прокомментировал скандал в одной из школ Кемеровской области, где учительница накричала на школьника в наушниках.