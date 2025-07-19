Этот куст цветет без полива! Весь сад в малиновых шарах до самой осени

Этот куст цветет без полива! Весь сад в малиновых шарах до самой осени

Спирея японская — маленькое чудо для вашего сада! Этот неприхотливый кустарник — настоящая находка для тех, кто хочет красивый сад без хлопот. Компактные шаровидные кустики высотой до 50–80 см идеально впишутся даже в самый маленький участок. А как эффектно они цветут! С июня по август растение покрывается пушистыми розовыми соцветиями-зонтиками, которые придают саду особое очарование.

Особый шарм спирее японской придают ее листья. Сорта с золотистой и лимонной листвой («Голден Принцесс», «Голдфлейм») сохраняют декоративность весь сезон, меняя оттенки от ярко-желтого весной до медно-оранжевого осенью. Растение абсолютно нетребовательно — растет на любой почве, не боится морозов и городского смога.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.