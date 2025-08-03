Этот крем-суп из запеченных овощей спасет ужин — просто, быстро и вкусно

Этот бархатный крем-суп с насыщенным вкусом готовится из запечённых томатов, сладкого перца, лука и чеснока. После запекания овощи превращаются в однородное пюре, которое дополняется сливками и ароматными итальянскими травами. Небольшая капля бальзамического крема перед подачей добавляет блюду изысканную кисло-сладкую нотку и завершает вкус.
Ингредиенты
- Помидоры — 1 кг
- Болгарский перец — 450 г
- Репчатый лук — 150 г
- Красный лук — 240 г
- Чеснок (головка) — 40 г
- Оливковое масло — 30 мл
- Сливки — 250 мл
- Итальянские травы — 2 ч. л.
- Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
- Бальзамический крем (для подачи) — по вкусу
Пошаговый рецепт
Шаг 1. Подготовка овощей
Разогрейте духовку до 190 °C. Помидоры нарежьте ломтиками, лук — кольцами, перец — кусочками. Чеснок разрежьте пополам поперёк.
Шаг 2. Запекание
Сложите овощи в миску, посыпьте травами, посолите, поперчите и полейте оливковым маслом. Перемешайте, выложите на противень, застеленный фольгой, равномерным слоем. Запекайте 35–40 минут.
Шаг 3. Измельчение
Переложите запечённые овощи в глубокую ёмкость. Выдавите запечённый чеснок из шкурки. Измельчите погружным блендером до кремовой текстуры.
Шаг 4. Финальный этап
Добавьте сливки, посолите и поперчите по вкусу. Доведите суп до лёгкого кипения на маленьком огне, прогрейте 1–2 минуты.
Шаг 5. Подача
Разлейте суп по тарелкам и украсьте бальзамическим кремом. Подавайте горячим.
Полезные советы
- Используйте спелые овощи — это усиливает аромат и вкус супа.
- Итальянские травы можно заменить смесью базилика, орегано и тимьяна.
- Для более лёгкого варианта сливки можно заменить кокосовым молоком.
Я всегда считала, что настоящая пицца бывает только на дрожжевом тесте. В крайнем случае — на песочном. Но однажды попробовала сделать пиццу на жидком тесте с кефиром — и это перевернуло мое представление о завтраках.