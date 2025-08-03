Этот крем-суп из запеченных овощей спасет ужин — просто, быстро и вкусно

Этот крем-суп из запеченных овощей спасет ужин — просто, быстро и вкусно

Этот бархатный крем-суп с насыщенным вкусом готовится из запечённых томатов, сладкого перца, лука и чеснока. После запекания овощи превращаются в однородное пюре, которое дополняется сливками и ароматными итальянскими травами. Небольшая капля бальзамического крема перед подачей добавляет блюду изысканную кисло-сладкую нотку и завершает вкус.

Ингредиенты

Помидоры — 1 кг

Болгарский перец — 450 г

Репчатый лук — 150 г

Красный лук — 240 г

Чеснок (головка) — 40 г

Оливковое масло — 30 мл

Сливки — 250 мл

Итальянские травы — 2 ч. л.

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Бальзамический крем (для подачи) — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка овощей

Разогрейте духовку до 190 °C. Помидоры нарежьте ломтиками, лук — кольцами, перец — кусочками. Чеснок разрежьте пополам поперёк.

Шаг 2. Запекание

Сложите овощи в миску, посыпьте травами, посолите, поперчите и полейте оливковым маслом. Перемешайте, выложите на противень, застеленный фольгой, равномерным слоем. Запекайте 35–40 минут.

Шаг 3. Измельчение

Переложите запечённые овощи в глубокую ёмкость. Выдавите запечённый чеснок из шкурки. Измельчите погружным блендером до кремовой текстуры.

Шаг 4. Финальный этап

Добавьте сливки, посолите и поперчите по вкусу. Доведите суп до лёгкого кипения на маленьком огне, прогрейте 1–2 минуты.

Шаг 5. Подача

Разлейте суп по тарелкам и украсьте бальзамическим кремом. Подавайте горячим.

Полезные советы

Используйте спелые овощи — это усиливает аромат и вкус супа.

Итальянские травы можно заменить смесью базилика, орегано и тимьяна.

Для более лёгкого варианта сливки можно заменить кокосовым молоком.

Я всегда считала, что настоящая пицца бывает только на дрожжевом тесте. В крайнем случае — на песочном. Но однажды попробовала сделать пиццу на жидком тесте с кефиром — и это перевернуло мое представление о завтраках.