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03 августа 2025 в 18:29

Этот крем-суп из запеченных овощей спасет ужин — просто, быстро и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот бархатный крем-суп с насыщенным вкусом готовится из запечённых томатов, сладкого перца, лука и чеснока. После запекания овощи превращаются в однородное пюре, которое дополняется сливками и ароматными итальянскими травами. Небольшая капля бальзамического крема перед подачей добавляет блюду изысканную кисло-сладкую нотку и завершает вкус.

Ингредиенты

  • Помидоры — 1 кг
  • Болгарский перец — 450 г
  • Репчатый лук — 150 г
  • Красный лук — 240 г
  • Чеснок (головка) — 40 г
  • Оливковое масло — 30 мл
  • Сливки — 250 мл
  • Итальянские травы — 2 ч. л.
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
  • Бальзамический крем (для подачи) — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка овощей

Разогрейте духовку до 190 °C. Помидоры нарежьте ломтиками, лук — кольцами, перец — кусочками. Чеснок разрежьте пополам поперёк.

Шаг 2. Запекание

Сложите овощи в миску, посыпьте травами, посолите, поперчите и полейте оливковым маслом. Перемешайте, выложите на противень, застеленный фольгой, равномерным слоем. Запекайте 35–40 минут.

Шаг 3. Измельчение

Переложите запечённые овощи в глубокую ёмкость. Выдавите запечённый чеснок из шкурки. Измельчите погружным блендером до кремовой текстуры.

Шаг 4. Финальный этап

Добавьте сливки, посолите и поперчите по вкусу. Доведите суп до лёгкого кипения на маленьком огне, прогрейте 1–2 минуты.

Шаг 5. Подача

Разлейте суп по тарелкам и украсьте бальзамическим кремом. Подавайте горячим.

Полезные советы

  • Используйте спелые овощи — это усиливает аромат и вкус супа.
  • Итальянские травы можно заменить смесью базилика, орегано и тимьяна.
  • Для более лёгкого варианта сливки можно заменить кокосовым молоком.

Я всегда считала, что настоящая пицца бывает только на дрожжевом тесте. В крайнем случае — на песочном. Но однажды попробовала сделать пиццу на жидком тесте с кефиром — и это перевернуло мое представление о завтраках.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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