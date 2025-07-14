Пицца без замеса: кефир решает все за 15 минут

Я всегда считала, что настоящая пицца бывает только на дрожжевом тесте. В крайнем случае — на песочном. Но однажды попробовала сделать пиццу на жидком тесте с кефиром — и это перевернуло мое представление о завтраках.
Этот экспресс-рецепт выручит, когда не хочется в который раз жарить яичницу или мазать бутерброды. Пицца получается мягкой, ароматной и сытной. Готовьте и удивляйтесь, насколько это просто.
Что понадобится
Для теста
- Кефир — 200 мл
- Пшеничная мука — 160 г
- Яйцо — 1 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Сахар — 1/3 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Сода — 1/2 ч. л.
Для начинки
- Колбаса или сосиски — 100 г
- Сыр — 100 г
- Кетчуп или томатный соус — 2 ст. л.
Как приготовить
- В миске соедините кефир, яйцо, сахар, соль, соду, масло и муку. Взбейте миксером — тесто должно получиться как густая сметана.
- Форму смажьте маслом, вылейте тесто и равномерно разровняйте.
- Сверху смажьте кетчупом или соусом.
- Выложите колбасу и щедро посыпьте тертым сыром.
- Выпекайте при 180 °C около 15 минут.
Готово! Быстрая пицца на кефире идеально подходит для завтрака или перекуса. Обязательно попробуйте — и вам больше не захочется тратить время на дрожжи.
Сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и готовьте с удовольствием.
Вспомните бабушкины рецепты, от которых слюнки текли! Эта сытная запеканка когда-то была звездой деревенских застолий. Простая, но такая душевная — она покоряла сердца всей семьи.