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14 июля 2025 в 07:58

Пицца без замеса: кефир решает все за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я всегда считала, что настоящая пицца бывает только на дрожжевом тесте. В крайнем случае — на песочном. Но однажды попробовала сделать пиццу на жидком тесте с кефиром — и это перевернуло мое представление о завтраках.

Этот экспресс-рецепт выручит, когда не хочется в который раз жарить яичницу или мазать бутерброды. Пицца получается мягкой, ароматной и сытной. Готовьте и удивляйтесь, насколько это просто.

Что понадобится

Для теста

  • Кефир — 200 мл
  • Пшеничная мука — 160 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сахар — 1/3 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Сода — 1/2 ч. л.

Для начинки

  • Колбаса или сосиски — 100 г
  • Сыр — 100 г
  • Кетчуп или томатный соус — 2 ст. л.

Как приготовить

  1. В миске соедините кефир, яйцо, сахар, соль, соду, масло и муку. Взбейте миксером — тесто должно получиться как густая сметана.
  2. Форму смажьте маслом, вылейте тесто и равномерно разровняйте.
  3. Сверху смажьте кетчупом или соусом.
  4. Выложите колбасу и щедро посыпьте тертым сыром.
  5. Выпекайте при 180 °C около 15 минут.

Готово! Быстрая пицца на кефире идеально подходит для завтрака или перекуса. Обязательно попробуйте — и вам больше не захочется тратить время на дрожжи.

Сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и готовьте с удовольствием.

Вспомните бабушкины рецепты, от которых слюнки текли! Эта сытная запеканка когда-то была звездой деревенских застолий. Простая, но такая душевная — она покоряла сердца всей семьи.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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