Этнограф объяснила тенденцию ранних браков в цыганских семьях Этнограф Октябрьская объяснила ранние браки среди цыган патриархальными устоями

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Среди российских цыган отношение к семье и браку основывается на патриархальных устоях, поэтому сохраняется тенденция к ранним помолвкам, объяснила профессор кафедры археологии и этнографии ГФ НГУ Ирина Октябрьская. В разговоре с «Сиб.фм» она пояснила, что ранние браки должны удерживать молодое поколение в рамках традиционного уклада.

Среди российских цыган отношение к семье и браку имеет глубоко патриархальный характер. Жалость и осуждение вызывают те цыгане, которые не смогли создать семью. <...> Ранние браки должны были удержать молодое поколение в рамках традиционного образа жизни, — отметила эксперт.

По словам этнографа, раньше цыгане вступали в брак в возрасте 13-15 лет, сейчас свадебный возраст повысился до 16-20 лет. При этом Октябрьская рассказала, что традиции сватовства сохранились, поэтому помолвку могут устроить даже 10-летним детям.

Если человек связан с традиционной общиной, он подчиняется ее правилам, решению старших. Поддержка родственного клана — это основа жизненных стратегий. Брак — это способ укрепления связей табора — локальной общины, — заключила профессор.

В социальной сети «ВКонтакте» до этого была опубликована фотография, на которой светловолосый мальчик и девочка в белом платье стоят в окружении родственников-цыган. Мать подростка подтвердила, что кадр был сделан во время помолвки, которая должна сблизить детей и дать им возможность ходить друг к другу в гости.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ранее заявил, что рекламные ролики следует снимать с семьями, в которых минимум трое детей. По его мнению, именно такой образ должен транслироваться на телевидении и в кино.