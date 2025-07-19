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19 июля 2025 в 10:28

Эти овощи и ягоды с грядки сохранят ваше зрение: помощники для глаз

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Овощи и ягоды, выращенные на даче, не только отличаются хорошим качеством и отсутствием химикатов, но и могут стать помощниками для ваших глаз. Врачи рассказали, какие продукты с грядки помогут сохранить зрение.

Наиболее полезны для зрения с грядки, согласно исследованиям медиков, черника и голубика — они содержат антоцианы, укрепляющие сетчатку и улучшающие ночное зрение. Морковь богата бета-каротином, который преобразуется в витамин А, защищающий роговицу. Шпинат и листовая капуста содержат лютеин и зеаксантин, фильтрующие вредный синий свет и предотвращающие катаракту.

Болгарский перец (особенно красный и желтый) — чемпион по витамину С, который снижает риск возрастной макулодистрофии. Тыква с ее комплексом каротиноидов поддерживает здоровье глазного дна. Важно: продукты не являются панацеей, при наличии проблем со здоровьем обратитесь к врачу.

Ранее были названы продукты, которые старят вас вне зависимости от возраста.

овощи
ягоды
зрение
здоровье
Дарья Иванова
Д. Иванова
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