Эти овощи и ягоды с грядки сохранят ваше зрение: помощники для глаз

Эти овощи и ягоды с грядки сохранят ваше зрение: помощники для глаз

Овощи и ягоды, выращенные на даче, не только отличаются хорошим качеством и отсутствием химикатов, но и могут стать помощниками для ваших глаз. Врачи рассказали, какие продукты с грядки помогут сохранить зрение.

Наиболее полезны для зрения с грядки, согласно исследованиям медиков, черника и голубика — они содержат антоцианы, укрепляющие сетчатку и улучшающие ночное зрение. Морковь богата бета-каротином, который преобразуется в витамин А, защищающий роговицу. Шпинат и листовая капуста содержат лютеин и зеаксантин, фильтрующие вредный синий свет и предотвращающие катаракту.

Болгарский перец (особенно красный и желтый) — чемпион по витамину С, который снижает риск возрастной макулодистрофии. Тыква с ее комплексом каротиноидов поддерживает здоровье глазного дна. Важно: продукты не являются панацеей, при наличии проблем со здоровьем обратитесь к врачу.

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