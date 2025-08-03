Эта вкуснятина у нас не залеживается! Кабачковый салат «Анкл Бенс» на зиму

Эта вкуснятина у нас не залеживается! Кабачковый салат «Анкл Бенс» на зиму

Кабачковый салат «Анкл Бенс» — зимняя вкуснятина, которая не залеживается! Этот салат стал настоящим открытием в моей коллекции заготовок. Сочные кабачки в гармонии с овощами и пряностями создают такой вкус, что банки опустошаются еще до наступления холодов. Теперь делаю в три раза больше — и все равно не хватает!

Тебе понадобится: 2 кг молодых кабачков, 1 кг моркови, 1 кг лука, 1 кг болгарского перца, 500 мл томатного сока, 200 мл растительного масла, 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 1 ч. л. черного перца, 3 лавровых листа, 100 мл уксуса 9%.

Приготовление: кабачки нарежь кубиками, морковь натри на терке, лук и перец — полукольцами. Все овощи сложи в кастрюлю, добавь томатный сок, масло, сахар, соль и специи. Туши на среднем огне 40 минут, помешивая. В конце влей уксус, провари еще 5 минут и разлей по стерильным банкам. Закатай, переверни и укутай до остывания.

Этот салат хорош и как самостоятельная закуска, и как дополнение к мясу или картошке. А еще — это отличный подарок друзьям, которые сразу просят рецепт!

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