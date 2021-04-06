«Очень много вопросов»: автоэксперт назвал риски «народного каршеринга»

https://static.news.ru/photo/9ba7848c-96e1-11eb-b436-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Передавать автомобили другим водителям в рамках «народного каршеринга» рискованно и не очень выгодно, считает координатор движения «Общество синих ведёрок» и автоблогер Пётр Шкуматов.

Есть очень много вопросов. Во-первых, автомобиль будет оформлен на кого? На кого будет оформлен автомобиль, на того и будут приходить штрафы. А штрафы на каршеринг приходят в огромном количестве. Их надо будет либо оплачивать, либо поселиться у ГИБДД, чтобы каждый штраф переписывать на нарушителя, — рассказал он.

Во-вторых, есть вопрос об ответственности за сохранность имущества. Многие машины каршеринговых компаний при использовании разбивают. Остаётся неясным, кто будет платить за это в системе «народного каршеринга». По мнению Шкуматова, это должна быть страховая компания. Однако в этом случае автовладелец должен оформить полис каско, что дорого. При аварии, в которой виноват водитель каршеринговой машины, собственник автомобиля должен платить потерпевшей стороне, что также ухудшает экономику бизнеса.

Забрать машину со штрафстоянки может собственник или представитель собственника. Сдача машины в прокат — высокорискованный бизнес с низкой доходностью, — добавил он в разговоре с журналистами телеканала «360».

Ранее NEWS.ru писал, что столичный департамент транспорта готовится к запуску сервиса аренды автомобилей между физическими лицами. Авторы проекта хотят предоставить возможность обладателям автомобилей давать их в аренду другим людям. При этом в нём не предусматривается бесплатных парковок.