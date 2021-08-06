Ещё одно дело возбудили после убийства семьи в Хакасии

В связи с убийством семьи из пяти человек в Хакасии возбуждено ещё одно уголовное дело. На этот раз по статье о халатности, повлёкшей смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

В ведомстве пояснили, что должностные лица отдела полиции по Ширинскому району, получив информацию о прибытии ранее судимого местного жителя, который теперь обвиняется в совершении убийства, не поставили его на учёт и не организовали индивидуально-профилактическую работу с ним.

По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Убийство в посёлке Джирим в Хакасии произошло 5 августа. Согласно материалам дела, обвиняемый, который ранее отсидел 18 лет за двойное убийство, зарезал супругов 56 и 58 лет, их родственника, а также 19-летнего сына и восьмилетнюю внучку. Причиной нападения стало то, что родственница семьи прекратила с обвиняемым отношения, длившиеся два месяца, и тот решил отомстить.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийства двух и более лиц и малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и предъявили обвинения. Он дал признательные показания. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.