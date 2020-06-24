Ещё 2020 пациентов московских больниц справились с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6218affa-b5e8-11ea-b63c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные врачи вылечили ещё 2020 человек, которым ранее был диагностирован коронавирус нового типа.

Отмечается, что все пациенты имели лабораторно подтверждённый диагноз. Таким образом, общее число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 141 268 человек, сообщает ТАСС.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться, — подытожила вице-мэр города Анастасия Ракова.

При выписке пациенты получили рекомендации врачей.

Вылечившиеся люди в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы. Донор не должен иметь хронических заболеваний, а также ВИЧ, гепатитов В и С.

Как писал NEWS.ru ранее, в Алтайском крае коронавирусом заразились 25 медиков Кулундинской центральной районной больницы. На данный момент медучреждение закрыто.