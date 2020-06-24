Ещё 2020 пациентов московских больниц справились с коронавирусом

Столичные врачи вылечили ещё 2020 человек, которым ранее был диагностирован коронавирус нового типа.
Отмечается, что все пациенты имели лабораторно подтверждённый диагноз. Таким образом, общее число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 141 268 человек,
Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться, — подытожила вице-мэр города Анастасия Ракова.
При выписке пациенты получили рекомендации врачей.
Вылечившиеся люди в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы. Донор не должен иметь хронических заболеваний, а также ВИЧ, гепатитов В и С.
Как писал NEWS.ru ранее, в Алтайском крае коронавирусом заразились 25 медиков Кулундинской центральной районной больницы. На данный момент медучреждение закрыто.
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