Ещё 2681 пациент с COVID-19 вылечился в Москве за сутки

В российской столице за последние 24 часа успешно завершил лечение ещё 2681 пациент с диагностированным коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, таким образом, общее число победивших болезнь пациентов в столице достигло 293 205,
Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 2681 пациент, — рассказала она.
На сегодняшний день в городе зафиксировано 395 816 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 6442 человека.
Ранее NEWS.ru писал о том, что меры по борьбе с распространением коронавируса, принятые властями, соблюдаются большинством москвичей, заявил столичный мэр Сергей Собянин.