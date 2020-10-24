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Ещё 2681 пациент с COVID-19 вылечился в Москве за сутки

09:34, 26 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской столице за последние 24 часа успешно завершил лечение ещё 2681 пациент с диагностированным коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, таким образом, общее число победивших болезнь пациентов в столице достигло 293 205, передаёт «Интерфакс».

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 2681 пациент, — рассказала она.

На сегодняшний день в городе зафиксировано 395 816 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 6442 человека.

Ранее NEWS.ru писал о том, что меры по борьбе с распространением коронавируса, принятые властями, соблюдаются большинством москвичей, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

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