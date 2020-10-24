Ещё 2681 пациент с COVID-19 вылечился в Москве за сутки

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Нельзя кататься на летних колёсах в холодное время года, однако некоторые автомобилисты допускают «глупые» ошибки при сезонной смене шин.

Об этом заявил эксперт журнала «За рулём» Владимир Соловьёв. По его словам, первой ошибкой является установка изношенных и дефектных изделий. После длительного хранения следует проверять каждую шину на целостность и...