Эпидемиолог призвала извлечь уроки из пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/45f78522-c851-11eb-9186-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш призвала извлечь уроки из пандемии коронавируса, чтобы в будущем не допустить новой эпидемии, сообщает «Радио 1».

По словам Труш, уже сейчас нужно принимать меры безопасности, усилить вакцинацию и более ответственно относиться к своему здоровью.

Человечество обязательно победит COVID-19. Сейчас идёт вакцинация, разрабатываются методы лечения, — отметила специалист.

Труш добавила, что третьей волны коронавируса в России не произойдёт, ожидается только лишь подъём заболеваемости.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов также заявил, что рисков возникновения в России третьей волны коронавируса нет. По его словам, в масштабе страны эпидемия находится «даже не в стадии стационарной фазы, а в завершении». Он также предложил провести в регионах исследования на антитела, а там, где число жителей с антителами невелико, ускорить вакцинацию от коронавируса.

По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось за минувшие сутки на 9977 человек. За прошедшие 24 часа этот показатель стал максимальным с 14 марта. Общее количество заражённых за всё время пандемии возросло до 5 145 843 человек. По данным на текущий день, за сутки в стране выздоровели 8883 россиянина, а всего за время разгула болезни — 4 752 085 человек.