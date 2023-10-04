Эндокринолог развеяла главный миф о причине сахарного диабета Эндокринолог Джатдоева: диабет вызывается профицитом калорий, а не сладостями

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Одной из основных причин диабета является постоянный профицит калорий, а не повышенное употребление сладкого, рассказала NEWS.ru эндокринолог Зарема Джатдоева. По ее словам, можно не исключать из меню конфеты, но важно, чтобы они укладывались в суточную норму потребления и не вытесняли другие группы продуктов.

Многие пациенты искренне верят, что именно торты и пирожные виноваты в развитии сахарного диабета второго типа, в то время как ключевую роль в развитии заболевания играет постоянный профицит килокалорий, — сказала врач.

Эндокринолог объяснила, что регулярное переедание приводит к избыточной массе тела, после чего развивается инсулинорезистентность. Последняя приводит к нарушению углеводного обмена и сахарному диабету второго типа. Джатдоева отметила, что сладости как часть рациона имеют большое значение, но не основное.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявила, что сведения о том, что частое употребление чая может предотвратить развитие диабета, выглядят весьма сомнительно. По ее словам, напиток больше повлияет на артериальное давление, поскольку способен повышать тонус сосудов. Если у человека есть артериальная гипертензия или гипертоническая болезнь, то регулярное употребление чая способно повышать уровень давления, отметила врач.