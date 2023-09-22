Эндокринолог объяснил, что происходит с организмом из-за частых перекусов Эндокринолог Жиляев: частые перекусы откладываются в жир

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Помимо состава пищи, важно также и то, как человек ее употребляет, рассказал в беседе с НСН врач-эндокринолог Виктор Жиляев. Он предупредил о вреде, который наносят здоровью частые перекусы, потому что такая еда с легкостью превращается в жировые отложения.

Каждый перекус стимулирует выделение гормона инсулина, который является жиронакапливающим гормоном. В целом важно следить за общей калорийностью рациона, чтобы не было переизбытка энергии, которая будет как раз откладываться в жир, — объяснил эксперт.

Он отметил важность разнообразного и сбалансированного питания, когда в организм поступают все необходимые питательные вещества. При этом, помимо состава пищи, важно и пищевое поведение человека, в том числе в какое время он употребляет пищу и какие промежутки между ее приемами он делает.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что для полезного школьного перекуса лучше всего подойдут вареные яйца, запеченное мясо, овощи, фрукты, ржаной или цельнозерновой хлеб и сухофрукты, а в качестве десерта можно предложить домашние овсяные батончики с сухофруктами. Специалист отметила, что интервалы между приемами пищи не должны превышать четырех часов.