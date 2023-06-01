«Эмоциональное решение»: военный эксперт об атаке БПЛА на Москву Военный эксперт Казаков назвал эмоциональным решение атаку БПЛА на Москву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье была эмоциональным решением Киева, считает советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков. Комментируя ситуацию «Царьграду», он отметил, что ВСУ могли готовить атаку из 50-60 БПЛА, которая должна была бы стать частью контрнаступления, но из-за удара России по зданию ГУР Минобороны Украины планы изменились.

Это со стороны Киева было как раз эмоциональным решением. Поэтому атака была преждевременной. <...> Я не исключаю, что ВСУ планировали этот налет в день начала своего контрнаступления или накануне кампании. Вероятно, они собирали группировку из 50-60 БПЛА, — подчеркнул эксперт.

По словам Казакова, операция готовилась заранее, потому что за короткое время завести все необходимые компоненты, собрать беспилотники и найти точки для их запуска невозможно. Эксперт уточнил, что подготовка массированного удара по Москве в день контрнаступления была бы логичной, но российские военные вынудили ВСУ «засветить свои возможности».

Казаков заключил, что подобная ситуация удачна для России. Теперь силы ФСБ и военная контрразведка смогут выяснить, откуда запускались дроны, а также найти тех, кто это сделал. Это поможет в борьбе с террористами и диверсантами.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что все ремонтные работы, которые были начаты после атаки украинских беспилотников в Москве, завершены. По его словам, остекление в квартирах было полностью восстановлено, также были отремонтированы инженерные коммуникации.