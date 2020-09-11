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Адвокат Пашаев рассказал о нарушениях в своей работе

14:05, 11 сентября 2020
Эльман Пашаев Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокатская палата Северной Осетии нашла нарушения кодекса профессиональной этики в деятельности адвоката Эльмана Пашаева, позднее эти выводы подтвердили в Федеральной палате адвокатов. Юрист предположил, что эти претензии связаны с его высказываниями в публичном пространстве.

В беседе с телеканалом «Звезда» Пашаев отметил, что кодекс адвокатской этики «очень жёсткий». Он регулирует любое общение с гражданами и средствами массовой информации.

Что-то нелестное сказал, не то сказал — будь любезен, неси ответственность, — объяснил юрист.

Пашаев защищал Михаила Ефремова на процессе по делу о смертельном ДТП. Суд приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима.

Как писал NEWS.ru, 10 сентября Минюст объявил, что внесёт постановление о лишении Пашаева адвокатского статуса. Ведомство также попросило начать дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского — юриста, представлявшего интересы семьи погибшего в устроенной Ефремовым аварии водителя.

Движение «Сильная Россия» попросило Генпрокуратуру РФ проверить деятельность Пашаева на предмет мошенничества. Глава движения Антон Цветков рассказал, что общался с некоторыми бывшими клиентами адвоката, пострадавшими от его действий. По их словам, юрист намеренно вводит людей в заблуждение в своих корыстных интересах.

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