Елизавета Пескова назвала правильными действия властей в период пандемии

https://static.news.ru/photo/f7c55680-a6f1-11ea-b0a3-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Пескова Фото: Из личного архива Елизаветы Песковой

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета высказалась в эксклюзивном интервью NEWS.ru, как страна справляется с пандемией. По её мнению, Россия делает это достойно, делает много и даже в чём-то «перебарщивает».

Так, уже два месяца, по мнению дочери пресс-секретаря, не проводятся плановые операции, от которых люди начнут умирать, так как скорые не выезжают на дом к тем, у кого нет коронавируса. Но в целом действия властей можно назвать «правильными, эффективными и современными», хотя и не идеальными, сказала Пескова в интервью NEWS.ru.

С моей точки зрения, когда речь заходит о необходимости ежедневной борьбы за жизни тысяч людей, любые экономические факторы отходят на второй план. Приоритет для любого государства — человеческая жизнь, — добавила Елизавета.

Десятки лет, считает дочь пресс-секретаря, мир жил иллюзией безопасности, все надеялись на возможности медицины XXI века и никто не хотел воспринимать угрозу пандемии как реальность. Но практика показала, что даже самые развитые государства оказались неспособны отреагировать на вирусную угрозу.

Так, выяснилось, что в ряде стране нет достаточного количества масок, большинство больниц не справляются с наплывом заболевших, решения властей оказались запоздалыми.

У нас также была серьёзная проблема с недостатком медицинских масок, решения многих региональных властей вызывали вопросы, объёмы социальной поддержки кажутся недостаточными на фоне европейских стран, хоть и не стоит забывать о разнице потребительских цен, — заявила Пескова.

Но медицина показала себя на порядок лучше за счёт профессионализма врачей и особенностей функционирования системы здравоохранения. К примеру, в США люди не могут обратиться за медицинской помощью из-за высоких цен на услуги. В России же власти приняли эффективные меры, позволившие снизить рост числа заболевших.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в социальной сети Instagram архивные фотографии из семейного альбома, где хорошо видны её светлые волосы. Таким образом она решила напомнить подписчикам о празднике блондинок.