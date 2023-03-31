Электронные повестки в военкомат: что это такое и как будет работать Нововведение заработает с 1 апреля — с началом весенней призывной кампании

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Минобороны заявило, что в рамках весеннего призыва, который начинается 1 апреля, военкоматы впервые будут рассылать повестки в электронном виде. О внедрении нового способа вручения повесток сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ (ГОМУ ГШ) контр-адмирал Владимир Цимлянский. NEWS.ru поговорил с юристом Михаилом Салкиным и попытался понять, как это будет работать.

Зачем вообще нужны электронные повестки

31 марта начальник управления ГОМУ ГШ Владимир Цимлянский сообщил, что Генеральный штаб начал получать информацию о призывниках от государственных органов в электронном виде.

«В этом году мероприятия постановки на воинский учет проходили в новом формате. Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде. При этом с целью исключения ошибок проводилось и дублирование информации путем получения печатных сведений на бумажных носителях», — рассказал он.

Цимлянский отметил, что оповещение граждан в ходе весеннего призыва впервые проведут частично в электронном виде. Такую задачу поставили сотрудникам военных комиссариатов. В случае отсутствия технической возможности оповещать призывников электронным способом делать это будут путем вручения обычных, бумажных повесток.

Кроме того, Владимир Цимлянский рассказал, что МО сформировало единую электронную базу данных. Эти сведения будут использовать в дальнейшей учетно-призывной работе.

Куда будут приходить повестки, как будут проверять их получение

Получение повестки на «Госуслугах» будет приравнено к личному получению. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Это как раз была одна из целей — минимизировать процент уклонистов. Если пришла [повестка] через Госуслуги, нужно выполнять. Вручение в электронном виде то же самое, что и лично», — объясняет депутат

Юрист Михаил Салкин предположил, что электронная рассылка повесток в военкоматы будет организована по аналогии с рассылками повесток судов, службы судебных приставов или штрафов ГИБДД.

«Это будет электронное заказное письмо, которое либо вручается через портал госуслуг, либо, если в нужное время гражданин не открыл портал госуслуг, оно печатается вот в этих гибридных центрах „Почты России“, запечатывается в конверты, и тогда [человек] призывается обычным образом», — говорит он.

Такой способ электронной рассылки, утверждает юрист, позволит не менять законодательство о воинской обязанности и военной службе, которое требует вручения повестки лично в руки, под расписку. Открытие заказного письма на сайте эквивалентно личному получению, считает Салкин.

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А что, если я получил электронную повестку, находясь за границей?

Юрист говорит, что из-за электронной рассылки повесток могут возникнуть проблемы у россиян, находящихся за границей. Если бумажная повестка физически не может быть им вручена и поэтому они не несут ответственности за неявку в военкомат, то электронная повестка может найти призывников в любом месте Земли.

«Они же ответить на неё через эти „Госуслуги“ не могут. И тем самым возникает вопрос ответственности за уклонение. Когда вы на территории России её получили, понятно: получили — извольте [явиться в военкомат]. Что делать, если вы получили электронную повестку, находясь за границей, как быть с ответственностью? Здесь возникает масса вопросов», — рассуждает он.

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По словам Салкина, электронная рассылка повесток может повлечь за собой массовое удаление профилей с «Госуслуг», «как было в сентябре (однако 31 марта ряд Telegram-каналов сообщили о том, что функция удаления своего профиля на сайте госуслуг стала недоступна. — NEWS.ru)».

Что будет, если у призывника нет аккаунта на «Госуслугах» или он проигнорировал письмо

В таком случае, по мнению юриста, повестку можно считать неврученной, так как человек не извещен.

«В законе четко указано, что повестка должна быть вручена надлежащим образом и уклонением будет считаться, если он расписался и не является либо если он отказывается от прохождения части каких-то медицинских обследований, куда его направляет военкомат», — заявил он.

По мнению Салкина, за неоткрытие письма «ничего не будет». Однако предугадать, какой будет правоприменительная практика, невозможно.

Может ли электронная рассылка повесток спровоцировать волну мошенничества?

Такое развитие событий маловероятно, полагает юрист. Мошенники могут разве что разослать СМС-сообщения по номерам телефонов, но не подделать заказное письмо.

«Дело в том, что прислать поддельное электронное заказное письмо крайне сложно, потому что оно отправляется только „Почтой России“. Соответственно, чтобы отправить его в электронном виде, нужно быть авторизованным через портал госуслуг. То есть всегда будет видно, какое конкретно физическое или юридическое лицо направляет вам это электронное заказное письмо. Анонимно отправить невозможно, соответственно», — говорит он.

Какие еще могут быть причины перехода на электронные повестки?

По мнению юриста, здесь могут преследоваться сразу три цели. Во-первых, военкоматы могут таким образом пытаться минимизировать издержки на вручение повесток, во-вторых, увеличить оперативность вручения. И в-третьих, «мотивировать граждан не уклоняться от самостоятельной явки в военкомат».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о весеннем призыве в 2023 году

NEWS.ru рассказывал, что нового будет в этой призывной кампании, с какого возраста будут привлекать новобранцев и вероятно ли объявление мобилизации. Весенняя кампания будет проходить с 1 апреля по 15 июля, на службу планируют отправить 147 тысяч человек — это на 12,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Весенний призыв 2023 года должен пройти по обычным правилам: на срочную службу будут привлекать молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Новые правила, которые предполагают повышение верхней границы до 30 лет и нижней — до 19, еще не приняты Госдумой.

Кроме того, недавно в СМИ появились данные о том, что с апреля и до конца 2023 года в России может начаться масштабная информационная кампания по привлечению контрактников в ряды вооруженных сил. Называлась цифра 400 тысяч — якобы именно столько человек за несколько месяцев планируется набрать в армию. Минобороны эту новость не подтвердило, но и не опровергло.