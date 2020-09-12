Электронное голосование на выборах в Москве показало явку в 87%

https://static.news.ru/photo/7867d672-f4e6-11ea-9cde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Онлайн-явка на муниципальных выборах в Москве достигла 87%. Прогнозируемый показатель явки на электронном голосовании — минимум 90%, рассказал замглавы общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами, куратор округа Бабушкинский Ольга Кириллова.

Ночь прошла спокойно, москвичи отдыхали. Мы отмечаем, что за ночь проголосовали только 5 избирателей. На сегодняшний день активность опять же появилась и ... уже проголосовало 87%. Мы ожидаем, что процент будет ещё выше, то есть не ниже 90%, — цитирует его РИА Новости.

В штабе отметили, что девять участников муниципальных выборов в столице попытались отдать свой голос дважды — досрочно и онлайн. Подобные попытки пресекли.

Дополнительные выборы депутатов в муниципалитетах идут в двух районах мегаполиса — Бабушкинском и Марьино. В режиме онлайн они проходят 11 и 12 сентября. Всего в системе электронного голосования зарегистрировались 4853 человека. 13 сентября граждане смогут проголосовать привычном способом — на участке. В единый день голосования 13 сентября 2020 года планируется провести выборы глав 20 регионов РФ. В 18 субъектах они будут прямыми. Депутатов в законодательные органы должны избрать в 11 регионах.

Самую высокую явку — 27,5% — на губернаторских выборах по итогам первого дня досрочного голосования зафиксировали в Татарстане, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. Во время выборов в законодательные органы регионов самую высокую явку регистрируют в Белгородской области (24,12%), самую низкую в Новосибирской области (7,8%). Памфилова отметила, что данная информация «относительная», так как выборы ещё не закончились.

Накануне избирательная комиссия Новосибирской области обратилась в полицию для проверки сообщений о подвозе избирателей на выборах в городской совет столицы региона. Об этом рассказала председатель регионального избиркома Ольга Благо. По предварительным данным, на участки № 1839 и № 1949 в Советском районе города на микроавтобусе подвозили 15 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что информация о голосовании в багажниках машин ложная. По её словам, в 28 регионах есть только два вида голосования — «на пеньке» и на выезде. Такое заявление она сделала в информационном центре ЦИК. Памфилова привела примеры размещённых в Интернете фотографий из Иркутской, Ленинградской и Ивановской областей.