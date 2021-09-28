Экстренно госпитализированному Явлинскому прооперировали сердце

Основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому провели операцию на сердце, передаёт Telegram-канал Mash. По данным СМИ, ранее госпитализированный политик перенёс операцию по «чистке» сосудов сердца.

Явлинскому сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов. Согласно информации Mash, перед процедурой лидер «Яблока» подписал согласие об оперативном вмешательстве, понимая риск возможных осложнений. В настоящий момент он остаётся в больнице — под наблюдением врачей.

Явлинского экстренно госпитализировали 27 сентября. У него обнаружили проблемы с сердцем после объявления результатов выборов в Госдуму, писали СМИ. Сообщалось, что у лидера фракции появилось затруднённое дыхание, тяжесть в груди и учащённое сердцебиение. После осмотра в больнице врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма.

Позднее помощник политика Игорь Яковлев рассказал NEWS.ru, что основатель партии находится в московской больнице. Он подтвердил: у Явлинского проблемы с сердцем. По словам Яковлева, политик чувствует себя удовлетворительно.

По результатам голосования в Госдуму прошли представители пяти партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Для партии «Яблоко» оказался непреодолимым порог 5%. Она снова не попала в новый состав парламента.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков предрёк партии «Яблоко» последнее появление в политике. По его мнению, результат партии Явлинского доказывает, что «потеряно понимание того, как работать со своими электоральными группами, отдана инициатива».