Эксперты рассказали об особенностях перевода ребёнка в новую школу

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Эксперты рассказали об особенностях, которые могут возникнуть при переводе ребёнка в новую школу. Они также отметили, что начало учебного года лучшее время для этого.

Чтобы понять, как действовать при переводе ребенка в другую школу, нужно знать, почему вы меняете школу. По моему убеждению, самая лучшая школа – та, которая находится во дворе. Потому что только в дворовой школе ребенок будет иметь полноценное детство с друзьями, — цитирует детского омбудсмена Москвы Ольгу Ярославскую РИА Новости.

Так, детский психолог высшей категории Юлия Пунина считает, что не следует торопиться с решением о переводе. Это будет стрессом для ребёнка независимо от его возраста.

Это будет оказывать влияние на его самочувствие и на многие другие вещи, потому что это смена коллектива, возможно лишение друзей, которые были в предыдущей школе, смена взрослых, которые начинают его окружать, это новая подстройка под коллектив, — добавила эксперт.

Также Пунина подчеркнула, что самым неблагоприятным вариантом является переход ребёнка в середине учебного года. В этом случае у родителей должна быть серьёзная причина для такого решения. Стоит помнить, что это может привести к значительному падению успеваемости.

Если мы говорим о том, что любой переход – это провокатор тревожности, это про неизвестность, то с любой тревожностью помогает информирование. Чем больше ребенок будет знать о новых условиях, тем проще будет протекать процесс перевода, — подытожила она.

Как ранее писал NEWS.ru, учебный год в России начнётся 1 сентября в очном формате. Об этом сообщил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. По его словам, полностью перевод на дистанционное обучение не планируется.