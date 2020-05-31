Эксперты рассказали о ситуации на рынке труда в России

https://static.news.ru/photo/20a93fda-a404-11ea-9664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за пандемии COVID-19 у многих людей снизились доходы, а кто-то и вовсе потерял работу. Цены при этом выросли и перед многими встал вопрос, как обеспечить себе занятость в новой реальности.

О том, что происходит на рынке труда, рассказали глава службы исследований по поиску работы и персонала HH.ru Мария Игнатова и категорийный менеджер «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Эксперты отметили, что средняя зарплата по России в апреле составила почти 46 тысяч рублей. От 60 тысяч рублей получают управленцы высшего звена, и те, кто работает в сферах информационных технологий, строительства, недвижимости и добычи сырья.

Наиболее востребованы сейчас курьеры, специалисты в продовольственном ретейле и строительстве, госслужащие и медики. Активизировались транспорт и логистика. На юге нужны руки в сельском хозяйстве.

Что касается безработицы, то, по словам Пучкова, в стране сейчас 1,6 миллиона безработных.

Мы провели опрос — около 40% ответили, что не сохранили прежние зарплаты. Но совсем лишились работы только 5%. Больше всего таких в Москве — около 7%, — цитирует менеджера «Экспресс газета».

Глава службы по подбору персонала отметила, что в первую очередь работодатели попрощались с рядовыми специалистами, стажерами и практикантами. Меньше сокращений было среди руководителей и ведущих специалистов.

Пучков обратил внимание на то, что подработка сейчас стала новой реальностью.

Появились варианты, когда выходишь на работу раз в неделю. Убраться или что-то отвезти с утра. Легче найти не одно место на 40 часов в неделю, но те же часы в сумме в разных местах, — отметил он.

Игнатова заметила, что проще всего искать работу без долгого обучения по таким вакансиям, как специалисты колл-центров, менеджеры в сфере доставки и техподдержки.

Если работа нужна прямо сейчас, надо подстраиваться под обстоятельства. Тем, кто пострадал катастрофически: организаторам мероприятий, фитнес-тренерам, официантам, администраторам клубов и гостиниц, придётся искать себя в чем-то еще. Легче всего ИТ-специалистам, верстальщикам сайтов, специалистам сферы интернет-маркетинга, — рассказала она.

Что касается конкуренции, то сейчас она растёт везде, кроме медицины и фармацевтики, рабочих специальностей, строительства, страхования, информационных технологий, производства и сельского хозяйства. Она составляет менее четырёх человек на одну вакансию. По данным специалистов, в среднем на одну позицию претендуют от 8 до 10 человек.

При этом Пучков и Игнатова прогнозируют, что самыми нужными после пандемии коронавируса станут все, кто связан с медициной, фармацевтикой, транспортом, логистикой. Многим понадобятся специальные категории водительских прав.

Как писал NEWS.ru, Актёр Павел Устинов из-за пандемии коронавируса вынужден был устроиться доставщиком еды.