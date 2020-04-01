https://static.news.ru/photo/f8649fbc-740e-11ea-a7bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне пандемии коронавируса российские потребители за последнюю неделю сократили общие траты, но стали чаще покупать алкоголь. Об этом говорится в исследовании лаборатории Сбербанка «СберДанные».

Отмечается, что с 23 по 29 марта россияне стали меньше тратить. Ажиотаж потребительских расходов, связанных с паникой о пропаже продуктов, прошёл и сокращение расходов составило 6,2% к предшествующей неделе.

Наиболее сильный рост зафиксирован в категории «Винные магазины» (+21,9% неделя к неделе, +31,8% в годовом выражении), — цитирует ТАСС исследовании лаборатории.

Кроме того, отмечено резкое сокращение трат в категории «Развлечения» (-78,1% по сравнению с сопоставимой неделей 2019 г.), а также в сегментах «Одежда, обувь и аксессуары» (-51%) и «Кафе, рестораны» (-42,6%). Также россияне стали чуть ли не вдвое меньше тратить на такси, каршеринг, парковки и платные дороги. На туризм траты упали на 80–90%.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне на фоне финансового кризиса и эпидемии коронавируса усиленно тратят деньги. В период с 14 по 20 марта Сбербанк зафиксировал новый скачок расходов населения — на 5,5% по сравнению с неделей ранее.