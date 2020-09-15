Эксперты посчитали стоимость зарубежных поездок к Новому году

https://static.news.ru/photo/cc09eb00-f764-11ea-a2b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В аналитическом центре сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» сделали прогноз о том, во сколько россиянам обойдутся зарубежные поездки по открытым на сегодняшний день направлениям в новогодние праздники.

Отмечается, что авиабилет до Стамбула на 31 декабря и 1 января можно приобрести за 10–11 тысяч рублей, столько же будет стоить и обратный перелёт в последний день новогодних праздников — 11 января, пишут РИА Новости.

А вот цены в период со 2 по 10 января более демократичные, сейчас можно найти билеты по 5–8 тысяч рублей.

Билеты до Антальи в первые дни праздников можно будет купить по 8,4 тысячи рублей, но в январе цены будут расти, отмечается в сообщении. Также недёшево обойдутся и обратные билеты: во второй половине января заплатить придётся от 11,5 до 16,4 тысячи рублей.

Перелёт до Каира будет стоить ещё дороже. В столицу Египта можно попасть за 17–18 тысяч рублей, а обратные билеты в некоторые дни достигают стоимости в 22–23 тысячи.

Слетать на Мальдивы 31 декабря можно примерно за 27 тысяч рублей, но в январе цены на билеты в оба конца вырастут почти в два раза. В свою очередь добраться до Дубая и вернуться получится примерно за 15–20 тысяч рублей в каждую сторону.

Также аналитики отметили снижение цен на билеты по нескольким туристическим направлениям внутри страны на период новогодних праздников. Так, билеты до Сочи подешевели в среднем на 20%, а до Калининграда — на 12%. Авиабилеты в Симферополь, напротив, подросли на 16% по сравнению с прошлым годом.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия на фоне улучшения эпидемиологической обстановки возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, также были открыты границы с Великобританией, Танзанией и Турцией.