Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с 20 февраля запретил гражданам Китая въезд в Россию для работы, в частных целях и для туризма. Власти Китая ограничили выезд туристов за пределы страны ещё 27 января. С 1 февраля о приостановке возможности безвизовых туров было объявлено и в России. Что это означает для туристических компаний и сопутствующей турбизнесу инфраструктуры, NEWS.ru выяснял у экспертов.

Массмаркет въездного туризма

По данным погранслужбы ФСБ, в 2019 году в Россию въехало 2,3 млн китайских граждан, в том числе 1,49 млн туристов. Эксперты единодушны: китайцы — номер один на рынке въездного туризма. Если запрет затянется, то турбизнес значительно изменится, считает вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

Всё будет зависеть от того, сколько продлится этот запрет. Если до мая, то это низкий сезон. Приезжают в это время в основном в Москву, в Санкт-Петербург и в Приморье. Если же запрет затянется, то неизбежны потери: по въездному туризму китайцы у нас — номер один. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

Замены китайцам нет, считает китаевед, эксперт по въездному туризму Сергей Мстиславский. Граждане КНР, по словам эксперта, давали порядка 15-20% от всего объёма въездного потока. Межгодовая динамика была положительной, уверяет руководитель китайского направления компании UTS Russia Михаил Вовченко: рост составлял примерно 10% в год, начиная с 2014 года — времени проведения зимних Олимпийских игр.

Куда устремлялись китайцы

Туристы из Китая преимущественно ехали в Москву, Санкт-Петербург и Приморье. Россия пыталась продвигать поездки в Заполярье. Такое путешествие получило даже особое, романтическое название — «Охота за северным сиянием в Мурманске». Но из 1 млн 490 тысяч въехавших в страну туристов из Китая лишь 10 тысяч отправились в Заполярье. Примерно такое же количество граждан Поднебесной посещало города Золотого кольца и Транссибирскую магистраль. «Красный маршрут» (места, где жил, учился и работал Владимир Ульянов-Ленин — например, Казань и Ульяновск) были ещё менее популярны, чем Мурманск и Транссиб.

Части туроператоров придётся туго

Тем, кто специализировался на Китае, придётся тяжело, предполагает китаевед Сергей Мстиславский. А вот тот, кто возит туристов из Европы, наверное, даже и не заметит введения запрета. С тем, что российский бизнес от сложившейся ситуации пострадает незначительно, согласен и президент Ассоциации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Всё дело в специфическом подходе китайцев к туризму во всём мире.

Российские отели, которые востребованы китайскими гражданами, безусловно, пострадают, но таких отелей немного. Всё дело в том, что китайцы обычно образуют замкнутые бизнес-системы — создают свои собственные компании, которые кормят, перевозят и расселяют китайских туристов. И это не только лишь российская история. Напомню, у Португалии есть их бывшая колония на территории Китая — Макао. И наши португальские коллеги подтверждают: в их стране у бизнесменов из Макао имеются свои перевозочные компании, свои отели и рестораны. Игорь Бухаров президент Ассоциации рестораторов и отельеров России президент Ассоциации рестораторов и отельеров России

С мнением Игоря Бухарова согласен и Михаил Вовченко. Он убеждён: основные убытки понесут китайские туроператоры серого рынка. Возможно, это приведёт к частичному уходу с рынка туроператоров низкобюджетного китайского туризма, считает специалист.

Позиция опрошенных NEWS.ru экспертов отчасти противоречит точке зрения Майи Ломидзе, занимающей должность исполнительного директора ассоциации туроператоров России (АТОР). Потери турбизнеса от запрета на въезд в Россию из Китая уже в феврале—марте могут составить около трёх млрд рублей, рассказала Ломидзе ранее. И даже при отмене ограничений для китайцев в апреле, если таковая произойдёт, компенсировать потери туристического рынка в полном объёме не удастся. Правда, Ломидзе добавила, что сложившаяся ситуация — серьёзная угроза лишь для той части рынка, которая принимала туристов из Поднебесной, находясь в «серой зоне». А среди них много представителей китайского бизнеса.

Оздоровление турбизнеса

Эксперты единодушны — потрясения, связанные с запретом на въезд гражданам Китая пойдут на пользу российскому турбизнесу. Михаил Вовченко уверен, что если запрет продлится, то уже со следующего сезона стоит ожидать перетока китайского клиента к российским туроператорам.

Количество китайских туристов сократится, но качество повысится. В конечном итоге это обратится во благо для российских туроператоров. Михаил Вовченко руководитель отдела Китай компании UTS Russia руководитель отдела Китай компании UTS Russia

В мае рынок, так или иначе, восстановится. Хотя, как утверждает Сергей Мстиславский, «за почётное право въехать в Россию борьбы в мире нет». Эксперт привёл убедительный довод: выручка от въездного туризма в России равна выручке Хорватии. И это при том, что Хорватия — очень маленькое государство по сравнению с нашей страной. Задача российского бизнеса — расширять круг стран для въездного туризма.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Александр Горохов, глава «Союза национальных и международных туристских информационных организаций» (СОНАТО), уверен, что всё происходящее сегодня лишь оздоровит турбизнес. Сейчас, считает эксперт, многие «подсели на этот нескончаемый поток из Китая и не видят других рынков». Теперь же туроператоры «начнут оглядываться по сторонам, искать замену».

В качестве стран, которые могли бы проявить массовый интерес к путешествиям в Россию эксперты назвали Индию, Вьетнам и Иран. При этом все эксперты уверены: туроператоры должны активнее искать партнёров на новых рынках. Однако многое зависит от позиции федерального агентства по туризму — насколько оно готово рассматривать новые рынки.

Распоряжение, подписанное Михаилом Мишустиным, не имеет срока. Когда будет снят запрет и чем станет руководствоваться правительство, принимая решение о возобновлении въездного потока из КНР — неизвестно. Если за отправную точку для снятия запрета брать полную победу над эпидемией, то ждать ещё долго. Как рассказала NEWS.ru ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань, надеяться на разработку эффективной профилактической вакцины от возбудителя болезни можно лишь через полгода — не ранее августа 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, АТОР готовит обращение к органам власти с просьбой компенсировать компаниям потери из-за ситуации с коронавирусом в Китае.