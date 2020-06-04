Эксперты нашли признаки экстремизма в проповеди уральского священника

Экспертиза выявила признаки возбуждения ненависти и вражды в опубликованной на YouTube записи проповеди священника из Свердловской области.
Как
Видеозапись проповеди была опубликована уже после того, как епархия лишила Романова права проповедовать. Глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сказал агентству, что выводы экспертов из Центра противодействия экстремизму по этому делу носят «объективный и правдивый характер». Он уточнил, что решение по данному материалу примут органы прокуратуры Верхней Пышмы.
Епархиальный суд Екатеринбургской епархии в ближайшее время рассмотрит деятельность священника и решит вопрос о дополнительных санкциях в отношении него.
Как писал NEWS.ru, в Москве специально подготовленные и экипированные священники причастили на дому более 400 больных коронавирусом.
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