Эксперты нашли признаки экстремизма в проповеди уральского священника

https://static.news.ru/photo/d65978de-a695-11ea-b879-fa163e074e61_660.jpg Cхиигумен Сергий (Николай Романов) Фото: Движение Царский крест/youtube.com

Экспертиза выявила признаки возбуждения ненависти и вражды в опубликованной на YouTube записи проповеди священника из Свердловской области.

Как передаёт РИА Новости, служитель церкви называл пандемию COVID-19 «псевдопандемией» и призывал нарушать режим самоизоляции. Ранее он также заявлял, что граждан РФ хотят поместить в «электронный лагерь сатаны» и лишают их работы и свободы.

Видеозапись проповеди была опубликована уже после того, как епархия лишила Романова права проповедовать. Глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сказал агентству, что выводы экспертов из Центра противодействия экстремизму по этому делу носят «объективный и правдивый характер». Он уточнил, что решение по данному материалу примут органы прокуратуры Верхней Пышмы.

Епархиальный суд Екатеринбургской епархии в ближайшее время рассмотрит деятельность священника и решит вопрос о дополнительных санкциях в отношении него.

Как писал NEWS.ru, в Москве специально подготовленные и экипированные священники причастили на дому более 400 больных коронавирусом.