Эксперты: из-за пандемии случаев кибербуллинга среди детей стало больше

Период самоизоляции и ограничения, введённые из-за пандемии, создали дополнительное эмоциональное напряжение среди школьников. По этой причине дети стали чаще устраивать друг другу травлю в Интернете. Согласно исследованию специалистов, ситуацию также усугубили невнимание взрослых и отсутствие хобби у юных россиян. Приведёт ли тотальный выход с дистанта в школы к уменьшению печальной динамики случаев кибербуллинга, как в целом бороться с травлей и почему введение специальных дисциплин в этом не помощник — разбирался NEWS.ru.

Отдалённая травля

С усложнением эпидемиологической ситуации в России из-за коронавируса уровень стресса повысился как у детей, так и у их родителей, педагогов. Это повлияло на число семейных конфликтов и привело к увеличению обращений детей за помощью на различные горячие линии. В пандемию юные россияне стали всё чаще проявлять агрессию. Главными причинами этого специалисты называют недостаточное количество внимания в семье, неправильно выбранный стиль воспитания и отсутствие у детей элементарного хобби. Об этом NEWS.ru рассказала и. о. директора федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» Наталья Агре. Причём свой гнев дети теперь чаще выплёскивают в Интернете, отмечает она.

Буллинг — это как раз проявление неуправляемой агрессии. Поэтому закономерно, что чем больше агрессии, тем чаще встречаются случаи буллинга. Уже сейчас можно говорить о росте кибербуллинга среди детей. В период удалённого обучения они проводили много времени в чатах и социальных сетях, где в процессе появлялись новые аутсайдеры, а также сформировались новые микрогруппы. Поэтому по возвращении к очным урокам многие из них испытывают психологическое и физическое насилие со стороны одноклассников. Наталья Агре и. о. директора федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов и. о. директора федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов

Исправить ситуацию, по мнению спикера, можно с помощью соблюдения нескольких рекомендаций. Это проведение различных бесед с детьми, тестирование их психического самочувствия для своевременного выявления конфликтов, обучение навыкам критического мышления и управления эмоциями, мониторинг социальных сетей на предмет кибербуллинга. Специалист считает, что педагогам тоже необходимо развивать «цифровые компетенции» и знать, как правильно урегулировать подобные конфликты, возникшие из-за детской агрессии.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задирают самооценку

Дополнительный всплеск буллинга среди детей был вызван эмоциональной нестабильностью родителей из-за пандемии. Таким мнением с NEWS.ru поделилась детский психолог Наталья Наумова. Специалист пояснила, что травля сверстников в Сети — это более «безопасный» способ выплёскивания агрессии. Кстати, сами агрессоры нередко испытывают что-то похожее на зависимость от такого способа избавления от негативных эмоций и повышения собственной самооценки.

Дети травят сверстников, когда испытывают неуверенность в себе. За счёт других они чувствуют себя сильными, могут управлять чужими эмоциями и настроением. Как правило, агрессоры хотят объединиться в группы против кого-то. Буллинг был и до пандемии, но дополнительный всплеск вызвала эмоциональная нестабильность родителей. Ребёнок же чувствует волнение и напряжение взрослых. То есть дети не получают ярких эмоций и берут их извне. Поэтому эти эмоции они пытаются получить в Сети — это просто и безопасно. Сделал кому-то плохо и спрятался у себя дома, зная, что ничего за это не будет. Наталья Наумова семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог

Сергей Булкин/NEWS.ru

Брошенные и ограниченные

С тем, что случаев кибербуллинга среди детей из-за пандемии коронавируса стало больше, согласился и эксперт по информационной безопасности Ян Браницкий. По его словам, в этот период юные россияне стали больше времени проводить у экранов компьютеров. За тем, что они смотрят и как реагируют на разную информацию в Сети, должны чётко следить все родители. Иначе печальных последствий в виде увеличения числа случаев кибербуллинга в дальнейшем не миновать.

Всё, что происходит с детьми в Интернете, кибербуллинг и прочее — это зависит от родителей. Если они не обращают внимания на ребёнка, на его поведение, не интересуются, чем он занимается, то проблема будет. Когда ребёнок предоставлен сам себе, ожидать можно чего угодно. Да, сейчас таких случаев больше, чем до пандемии. Как только снимут все введённые из-за COVID-19 ограничения, мы вернёмся к показателям, которые были раньше. Поэтому детям просто нужно время и внимание родителей. Ян Браницкий эксперт по информационной безопасности эксперт по информационной безопасности

Спикер добавил, что вводить из-за этого в школах какие-то дополнительные просветительские занятия не нужно. Ученики слишком загружены. К тому же, по мнению специалиста, современные дети и так лучше многих родителей разбираются в интернет-пространстве.