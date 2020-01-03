https://static.news.ru/photo/7341e572-2f9b-11ea-b41a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

После того как в жилых домах запретили размещать гостиницы, владельцы хостелов переформатировали их в гостевые дома.

Об этом ТАСС рассказала заместитель руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL Маргарита Найштут. По её словам, основной волны закрытий хостелов в России ещё не произошло. Многие игроки остались на рынке и перевели объекты в формат гостевых домов.

Мы видим на ЦИАН, Авито и других платформах достаточно помещений, которые можно идентифицировать как бывшие хостелы, — сказала Найштут.

По мнению партнёра департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марины Усенко, в целом закон позитивно отразился на индустрии: жильцы смогут спокойно проживать в своих домах, а клиенты хостелов — останавливаться в качественных помещениях.

Как отметила Усенко, в Москве было менее 100 хостелов, которые подпадали под требования о закрытии бизнеса, часть из них закрылась, другие переехали в новые коммерческие помещения, но остались и те, кто продолжает работать в «серой зоне».

Больше всего под удар нового закона попал Санкт-Петербург. Ещё 1 октября там насчитывались 393 хостела, а 1 ноября — уже 363. Непосредственно в жилых домах сейчас работает 261 хостел против 289 месяцем ранее, писал NEWS.ru.